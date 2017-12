Se realizó la feria de artesanías en la que los abuelos fueron las grandes estrellas

Son adultos mayores, muchos de ellos superan los 80 años, sin embargo, tienen una vitalidad que cualquier joven envidiaría. Son del Centro de Día Luján y ayer presentaron en la plaza departamental su feria de artesanías, con productos realizados íntegramente por ellos a partir de materiales reciclables.

Son casi 90 personas las que asisten al Centro de Día, aunque no todos pudieron ir ayer, producto de las altísimas temperaturas que agobiaron desde las primeras horas de la mañana. Pero, el grupo de casi 25 ancianos se mostró más que feliz de estar una vez más vendiendo sus productos a los vecinos de la comuna.



Entre las artesanías se destacaron algunos productos de jardinería, otros de tejidos, alfombras y manualidades de todo tipo, por ejemplo, pequeños organizadores de ropa interior. Además, hicieron tartas y otras delicias, que igual que los anteriores, tenían un precio muy económico –$20 en promedio–.



"Yo estoy a cargo del taller de jardinería y tejido. Trato de hacer cosas que ellos puedan realizar dependiendo de su motricidad, pero siempre trabajando con lo que a ellos les gusta y la manera es intentar que para ellos sea un desafío hacerlo, para que se sientan útiles y productivos", explicó la tallerista Patricia Once.



En la misma sintonía se expresó Susana Grau, quien está a cargo de los talleres y, además, dicta los de estimulación cognitiva y memoria. "Tratamos de que ellos apliquen cosas que han trabajado durante su vida. Por ejemplo, con los productos de madera, de herrería, entre otros, que les cuesta arrancar, porque es un proceso de adaptación, donde primero empiezan a tomar contacto con los materiales. La estimulación es parte del trabajo y se plasma en los talleres, desde lo motriz y lo artístico".



El intendente dijo presente

Omar De Marchi, intendente de Luján de Cuyo, pasó un largo rato hablando con los artesanos mientras miraba los productos.



Después de la foto formal con todos ellos, dialogó con Diario UNO y aseguró sentirse contento por el evento. "Nosotros intentamos desde nuestro lugar ayudar a gente mayor. En épocas de mucho individualismo como la que vivimos, si el Estado que es su Municipio, no pone en acción actividades, como sociedad nos vamos secando".



Para finalizar, también destacó la calidad de los productos producidos por "este grupo de personas grandes, pero súper jóvenes de espíritu, tanto es así que con solo verlos te das cuenta".