La polémica por la apertura de comercios durante la siesta en Mendoza es casi tan antigua como la siesta misma. Esta vez el debate se reavivó por una encuesta que lanzó la nueva presidencia de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Capital (Cecitys). "Hay un cambio generacional y en algunos sectores están interesados en hacer horario corrido", dijo Adrián Alín, la reciente cabeza de la institución.



Según Alín, los resultados de este estudio todavía son parciales y pretenden estirarlo al menos hasta mediados de la semana próxima, pero ya han encontrado algunos indicadores que develan que "hay un cambio generacional, y esto indica alguna tendencia a que, en algunos rubros, en algunas arterias de la ciudad y en determinados comercios, hay tendencia a abrir en horario corrido".



Esa "tendencia" se detectaría en comercios ubicados en arterias del microcentro o netamente comerciales, atendidas por propietarios, tal vez con uno o dos empleados, y que haya conveniencia de los dependientes de cerrar más temprano, al atardecer, para, por ejemplo, estudiar en horario vespertino.



"Queremos consultarles a todos los sectores, hacer un análisis y generar el debate", dijo Alín, quien propuso que los interesados en opinar o aportar ideas lo hagan al correo electrónico de la entidad cecitysmendoza@gmail.com



Para la Cecitys, una alternativa podría ser hacer entre los interesados una prueba piloto durante el invierno. Con menos horas de luz solar, el horario corrido sería beneficioso para que los comercios cierren antes de que oscurezca.



Marcelo Marra, vicepresidente de Comercio de la Federación Económica Mendoza (FEM) no estaba al tanto de la iniciativa, pero dijo: "Me parece bueno plantear el debate, charlar y escuchar a todos los sectores, sin tomar previamente posturas a favor o en contra". Sin embargo, Marra aclaró que, según su criterio, "el tema es esencialmente cultural, pero no estaría mal empezar a hablarlo".



Esporádico

El debate resurge cada tanto. Y en ese cada tanto algunos defienden la siesta como si se tratara de la madre y otros la atacan como si fuera la suegra. En medio quedan los que evalúan virtudes y defectos de cada postura, mientras se lavan la cara para despabilarse a las cinco y cuarto de la tarde.

Una de las últimas bataholas de este tipo la desató en 2015 el intendente de Ciudad, Rodolfo Suarez, quien en alguna entrevista dijo que el cambio de costumbres llegará a Mendoza naturalmente, como llegó a Córdoba en su momento.



No importa mucho quién comienza la polémica ni por qué. Lo cierto es que el tema vuelve a discutirse acaloradamente.