Se desarrollÃ³ en MalargÃ¼e la audiencia pÃºblica para reglamentar la estimulaciÃ³n hidrÃ¡ulica

Este jueves se realizó en Malargüe la audiencia pública para reglamentar la estimulación hidráulica. Participaron funcionarios del área de Ambiente de Mendoza y el ministro de Economía, Martín Kerchner.

Participaron 77 oradores y hubo más de 400 personas en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe. El encuentro se extendió a lo largo de cuatro horas, en un marco de respeto.





Con respecto a las dudas sobre el fracking, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance despejó cualquier inquietud asegurando que la reglamentación de la actividad va a impedir que la fractura hidráulica ponga en riesgo las napas freáticas. "No es que vamos a tomar medidas para prevenir, sino que no se va a permitir la aprobación de un proyecto de esa naturaleza porque no vamos a asumir ese riesgo".





Oikos y Fundación Ambiente, entre otras ONG ambientalistas presentaron notas administrativas para que se declare nula la audiencia.