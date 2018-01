Se calienta cada vez más el debate por la ampliación de la Corte

La Justicia y la Legislatura están de vacaciones, pero el debate por la polémica ampliación de la Suprema Corte de Mendoza de 7 a 9 miembros se sigue calentando.

Lo demostró el cruce que se vio en la red social Twitter, entre el senador electo del peronismo Adolfo Bermejo y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, en el que el maipucino alertó sugestivamente que los intendentes justicialistas no avalarán esta iniciativa del gobierno de Alfredo Cornejo

Bermejo la calificó de "antojadiza y caprichosa". D'Agostino lo cruzó al instante, recalcando que la propuesta es un eslabón necesario para que tenga plenos resultados la reforma de la Justicia que el Ejecutivo impulsa.

Pero el tuit del ex intendente de Maipú , ex legislador nacional y ex candidato a gobernador, fue lo que más llamó la atención y generó ruido en el oficialismo y la oposición.