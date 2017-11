Se abre el debate legislativo por la ampliación de la Corte

Esta semana comenzará en la Cámara Alta la discusión del proyecto con el que el oficialismo piensa ampliar la cantidad de miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza , que pasaría de 7 a 9 miembros.





El tema ya ha creado polémica puertas adentro de la Legislatura. Juan Carlos Jaliff, presidente provisional del Senado y autor de la iniciativa, aseguró que quiere debatirlo con la oposición (el PJ y el FIT, que ya han dicho que no están de acuerdo), pero desde lo técnico: con los datos del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia en mano.





Por su parte, los peronistas pedirán que, ante la importancia de la iniciativa (dicen que es el cambio más importante en la Justicia provincial desde la vuelta de la democracia), la discusión sea abierta a las instituciones que puedan aportar su visión al respecto. Sin embargo, en el oficialismo no están convencidos de darle el visto bueno a este pedido del PJ.





De todas formas, hay que tener en cuenta que para aprobar la iniciativa del Ejecutivo sólo hace falta la mayoría simple de los votos, es decir, 19 de los 38 votos. Y al oficialismo los números le cierran. Es decir, no necesitan ni las voluntades del FIT ni las de los peronistas.





Pedido opositor

Patricia Fadel, presidenta del bloque peronista en el Senado, comentó que, por la importancia de la propuesta, lo que quieren es que se les dé la oportunidad a los expertos constitucionalistas, a las universidades y a las organizaciones de la sociedad civil de llevar su postura a la comisión de LAC. "Queremos que sean las personas avezadas en el tema las que digan por qué sería necesario ampliar el número de integrantes del Máximo Tribunal o, por el contrario, si hay que dejarlo como hasta ahora", sostuvo la senadora peronista, y agregó "Nosotros creemos que esto no le va a hacer bien a la imagen de la Justicia, que se va a perder credibilidad en la Corte", señaló la legisladora.





fadel.jpg Patricia Fadel.



Un debate técnico

Según explicó Juan Carlos Jaliff, la idea del oficialismo no es que no se discuta, sino que se trabaje sobre los temas técnicos. "Cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la Corte. Queremos dar el debate basándonos en lo pragmático, no en la pura especulación política de que va a haber dos miembros más en la Corte y de quiénes van a ser", señaló el radical.





También apuntó a la cantidad de causas acumuladas y sin resolver. "Hemos buscado la solución con respecto al funcionamiento del Tribunal Supremo, creemos que será beneficioso para sus integrantes, puesto que podrán hacer más expeditivo su trabajo".





Consultado acerca de si había planteado la iniciativa con los ministros de la Suprema Corte antes de presentarla, Jaliff aclaró "yo se lo comuniqué al presidente del Organismo, Pedro Llorente. Se lo informé. Pero no pedí opinión porque no correspondía que emitiera opinión al respecto".





Por otra parte, y sobre si se abrirá la discusión en la Comisión de LAC para que participen otras instituciones, el senador aseguró: "Lo tenemos que ver. No sabemos cómo lo vamos a hacer, si va a ser abierto o no".





Contando votos

Si bien el radicalismo ha dicho que van a intentar consensuar con la oposición, la realidad es que no los necesitan para darle vía libre a la propuesta y enviarla a la Cámara Baja.





Es que mientras el PJ, el FIT y Unidad Popular –quienes componen la oposición en la Cámara Baja– cuentan con 17 legisladores, la UCR y su partido aliado, Libres del Sur, suman 20 parlamentarios, más la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero , que en caso de empate también vota.





laura montero.jpg Laura Montero. Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO



Por lo tanto, no habría impedimentos (al menos cuantitativos) para que el proyecto obtenga media sanción y siga su camino hacia Diputados.