Sagasti: "Para mÃ­ es una vergÃ¼enza que no haya una mujer en la Corte"

Si de por sí ella ya era la referente de un sector del peronismo mendocino, desde aquella reunión con el gobernador Alfredo Cornejo, su pisada en la política local hace cada vez más ruido. En cuestión de días, no sólo logró esa foto que le consiguió después el apoyo público del mandatario para que se vote su proyecto de juicios por jurado, sino que armó un nuevo bloque de peronistas que blanqueó una fractura interna del partido. La senadora Anabel Fernández Sagasti, con 34 años, demostró que no le teme a jugar fuerte en la política y se perfila como una próxima candidata a gobernadora.



En su oficina en el corazón de la ciudad de Mendoza, llegó a esta entrevista con Diario UNO con un café y una barrita de cereal en mano y luego cebó unos mates amargos. Habló sobre Macri, sobre Cornejo, sobre su partido y sobre la Justicia.



–¿Qué va a cambiar si se aprueba el proyecto de juicio por jurados?

–Estoy totalmente convencida de que es una medida que cambia paradigmas, va a ser un nuevo contrato de la Justicia con la sociedad. Los debates van a ser más rápidos porque las audiencias se comprimen en una semana. Los juicios orales van a tener otra dinámica, hay que trabajar en el sentido común de la gente porque el público va a ser otro, que no maneja los términos legales. Los ciudadanos van a poder controlar la labor de la Justicia, si los jueces o los fiscales hicieron bien las cosas.



–¿En esa voluntad de cambiar la Justicia entra también la ampliación de la Corte?

–Creo que dos o más jueces en la Corte no va a producir un cambio esencial. Sí creo, y lo voy a repetir hasta el cansancio, que para mí es una vergüenza que no esté una mujer en la Corte. Casi el 33% de los hogares de Mendoza están conducidos por una mujer y esa mujer gana 25% menos por igual tarea que el hombre. Entonces no creo que ninguno de los jueces que está en la Corte pueda comprender el tema de género. No sólo necesitamos una mujer, sino una mujer con perspectiva de género.



–¿Qué va a pasar con el justicialismo en las próximas elecciones?

–Nosotros proponemos otra forma de trabajo que es debatir todo en la Legislatura de cara a la sociedad. Vamos a trabajar en ese esquema y los que se quieran sumar, bienvenidos. Lo óptimo sería que fuéramos todos unidos y que el peronismo vuelva a ser una opción para los mendocinos. La unidad la tenemos que hacer a través de ideas y propuestas. Si lo hacemos a través de fotos siempre se personaliza y los candidatos serán quienes mejor representen esas ideas.



-¿Les cuesta aún despegarse de lo que fue la gestión de Paco Pérez?

–Creo que Cornejo tuvo mucho que ver en cómo terminó el gobierno de Paco. En dos años no se votó ni presupuesto ni endeudamiento. No tengo ninguna duda de que fue una estrategia política, yo nunca lo haría. No pondría la estrategia antes que el pueblo de Mendoza. Nosotros para hacer mejor las cosas tenemos que tener un plan para los mendocinos y el equipo capacitado para llevar a cabo esas políticas públicas. No quiero que el peronismo sólo gane las elecciones, quiero que seamos mucho mejor de lo que fuimos.



–¿Cómo ve lo que está pasando a nivel nacional?

–Yo estoy en las antípodas del plan económico de Macri, si es que lo hay. Ahora tenemos el agravante de la soberanía con el FMI, tenemos que concientizar de qué es lo que significa ese préstamo. En Mendoza creo que debemos capacitarnos por áreas, con un fuerte compromiso social y militante. Eso no lo tiene el macrismo, no tienen una visión pública y social. Para administrar no sólo hay que tener vocación sino que hay que tener conocimientos desde la política y desde lo técnico.



–¿Va a ser candidata a gobernadora?

–Voy a poner todo de mí para que el peronismo sea la mejor opción y si tengo que ir al frente lo voy a hacer. Tenemos que buscar a los mejores, hay que tener voluntad, constancia y valentía.