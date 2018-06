Rubén Miranda, a favor: "Acá no se promueve el aborto"

El diputado nacional por Mendoza, Rubén Miranda, defendió su voto a favor de la despenalización del aborto y aseguró que el proyecto profundiza la educación sexual y todo aquello en lo que se ha fallado.

"Estamos intentando modificar una ley de 1921, cuando las mujeres tenían cercenados todos sus derechos y pasó casi un siglo y no se modificó esa realidad", explicó a La Red Mendoza.

"Este proyecto está trabajado muchísimo, acá no se imputa ni se promueve el aborto, se está protegiendo el derecho de la mujer a decidir", manifestó Miranda.

"Yo particularmente estoy en contra, pero mi decisión no es particular porque en caso de que no salga la ley, van a seguir los abortos clandestinos", aseveró.