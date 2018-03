Rogelio Frigerio: "La Argentina no tiene futuro si sigue aislada"

El gobierno nacional llega con el pecho inflado a la celebración de la 59º Asamblea Internacional del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que se despliega desde ayer en nuestra provincia.



Este acontecimiento y la Cumbre del G20, a realizarse en Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, colocará al gobierno de Mauricio Macri y al país en el centro de la escena mundial. El gobierno nacional lo sabe y lo disfruta sin batir el parche.



Así lo reflejó ayer en una entrevista con Diario UNO el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien está en Mendoza participando de la agenda programada para el encuentro.



Frigerio no aprovechó la presencia internacional para lanzar frases grandilocuentes pero destacó que la Asamblea del BID y la Cumbre del G20 marcan un reencuentro de la Argentina con el mundo.



–¿Cree que haber conseguido ser sede de la Asamblea Anual del BID y de la Cumbre del G20 en el mismo año es un aval internacional al modelo político-económico que impulsa el gobierno?

–No, no. En todo caso es un apoyo a la Argentina. Nuestro país estuvo muchos años de espalda al mundo y el mundo quería un reencuentro con la Argentina. Ni bien asumimos, dimos las señales para dar esa confianza y ellos están respondiendo a este llamado, a esta inserción de la Argentina en el mundo, una inserción inteligente, en función de los intereses nacionales.



–¿Estos encuentros van a traer beneficios en la práctica?

–Sin dudas. La Argentina no tiene futuro aislada del mundo, tenemos que integrarnos y hacerlo inteligentemente. La Cumbre del G20, la reunión anual del BID que se realiza aquí, son señales de que vuelven a mirar a la Argentina con una enorme expectativa y creo que están muy interesado en que al país le vaya bien. Y eso para nosotros es muy importante.



–¿Es una oportunidad para atraer más inversiones?

–Cualquier ocasión es buena; la inversión es lo que más está creciendo en el país y eso ya ha bajado el desempleo. Nosotros queremos más crédito, más inversiones y estas ocasiones, como la Asamblea del BID, en la que jugamos de local, son muy favorables para conseguir más cosas.



–¿Qué le da el BID a la Argentina?

– Nuestro país es el principal prestatario del BID en el mundo. Somos los que más préstamos tenemos porque el BID tiene especial interés en financiar infraestructura urbana como obras de agua potable, cloacas y urbano-ambientales que nosotros necesitamos.



–Habrá más de 800 empresarios en uno de los foros del encuentro. El presidente Mauricio Macri fue crítico con ellos porque no llegan las inversiones. Usted los verá. ¿Qué les va a pedir?

– Nosotros no exigimos inversiones a los empresarios, al contrario, debemos generar las condiciones para que esas inversiones se den. El país las necesita, aunque ya han crecido mucho, por encima del consumo privado y el consumo público.



– ¡Pero el gobierno trató de llorones a los empresarios!

–No me gusta generalizar. Hay empresarios que han sido héroes en este país y otros que se dedican más a ver qué le puede sacar el Estado, en vez de mejorar sus procesos de productividad y competitividad. A esos empresarios les decimos que esa forma de trabajar se terminó. El Estado ya marcó cuál es la cancha, cuáles son los límites y las reglas de juego y son los empresarios los que tienen que jugar ese partido.