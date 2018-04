Rodeo del Medio y un libro con historias

Historias emocionantes, personajes conmovedores y el espíritu inconfundible de los maipucinos llegarán al público mendocino con Relatos de Rodeo del Medio el primer libro del reconocido periodista de Diario UNO, Enrique Pfaab.





El autor fue elegido por Juan Manuel Giménez Riili de Gimenez Rilli Desarrollos Inmobiliarios para llevar a cabo la redacción de un libro que, a través de sus hojas, pudiera contar historias de esta localidad a través de 16 relatos.





La iniciativa se basa en un proyecto cultural emprendido por la desarrolladora inmobiliaria, quien está comenzando a ser parte de ese distrito de Maipú con la construcción de dos barrios, y como demostración en acciones de compromiso con la comunidad, decidió compilar relatos de personajes y sucesos del mismo lugar, un terruño mendocino con historias para contar.





Este libro, que incluye 16 relatos, se apoya en el trabajo de historiadores pero con la libertad de la literatura e intenta caminar despacio por los sitios donde transcurrieron las vidas de aquellos que gastaron su vida en este paraje amable, pero a la vez intenso, desarrollado por hombres y mujeres apasionados, reconoce el periodista.





El lanzamiento se realizó ayer en el Bosque (Barrio Privado) ante familiares, amigos e invitados. El dato de color fue la fecha elegida ya que un 28 de abril pero hace 389 años, el gobernador y capitán general de Chile, don Luis Fernández de Córdoba y Arce, disponía y concedía a su Merced Real el Rey Felipe IV una extensión de 900 leguas para el asentamiento de la familia del capitán Antonio Moyano Cornejo y Cifuentes. Territorio que según el historiador Juan Maza, hace referencia a Rodeo del Medio.





Estrenando su faceta de escritor, Enrique conversó con Escenario sobre su primer libro dejándonos conocer más acerca de esas fascinantes historias de vida.





_¿Cómo es Relatos de Rodeo del Medio?

–Es un libro de historias no de historia, es decir no tiene la formalidad del libro convencional histórico sino que es literatura basada en datos históricos. Son 16 relatos que cuentan la vida y la historia de Rodeo del Medio en distintos momentos desde la batalla de Rodeo en 1841 hasta historias más recientes pasando por costumbres, tradiciones y hechos emblemáticos del lugar. Son todas historias verídicas que si bien tienen vuelo literario, están todas apoyadas en hechos verídicos. Es un libro chico, simple, breve y de fácil lectura para que todos se enganchen y puedan leerlo. Es súper entretenido porque todos los relatos tienen algo para que se enganche el lector.





–¿Conocías Rodeo del Medio?

–Si lo conocía como un pasante no en profundidad. Por eso empecé a ir a caminar sus calles, a charlar con la gente, porque para empezar a contar necesitas estar en el lugar, conocer 'toda la verdad' para después poder desprenderte de ella y escribir. Fue todo un desafío porqué está bueno contar pero a veces te da cierto temor venir de afuera y contar la historia del lugar. Hay vivencias, sitios o versiones que yo no tengo, que no he vivido y venir de afuera y relatarlas tal vez se ve como un acto de soberbia. En definitiva las historias las cuentan otros y yo solo escribo.





–¿Cómo te recibió el pueblo?

–Es un pueblo muy lindo y muy abierto. La gente tiene mucho sentido de pertenencia, de tratar de preservar el pasado, de recuperar edificios importantes como la casa de Lucila Barrionuevo de Bombal, las bóvedas de los Molinas. Hay mucho interés de los lugareños por su espacio entonces es bastante fácil que la gente se largue a hablar, que se anime a contar parte de su vida. Ha sido muy agradable e incluso me llevó varios amigos después de esta experiencia.





–¿Cuál fue la historia que más te impactó?

–La Batalla de Rodeo del Medio marco un quiebre en la historia argentina. Después de este suceso y del triunfo de los federales hubo 10 años de paz entre unitarios y federales, fue verdaderamente un momento crucial. Y esta historia está contada desde un testigo que estuvo allí, que vio la batalla y que luego la cuenta. Claro que ese testigo no existe pero la batalla sí, y su relato está apoyado por las cartas que escribieron los dos generales enfrentados a sus superiores. Ese capítulo me gustó mucho, fue muy interesante encontrar las cartas de Gregorio de Lamadrid y de Ángel Pacheco y de ver cómo cada uno relataba los hechos.





–Además de sucesos históricos como esta batalla, ¿qué tipo de historias recientes hay?

–Bueno hay muchas de desengaños amorosos. Por ejemplo la del joven conocido como Pelado Moreno un paracaidista e instructor muy conocido de la zona que hace un vuelo como parte de una especie de exhibición, el paracaídas no abre y se mata. Pero las versiones de la zona dicen que en verdad se trató de un suicidio. Al parecer no fue un accidente sino que el Pelado no abrió el paracaídas porque tenía problemas amorosos. Casualmente yo me encuentro a quien cenó con él la última noche, sé dónde estuvo, qué hizo y es cierto que andaba mal de amores e incluso estuve con el hermano mayor. Me gustó recordar a este hombre, que la gente del lugar también lo recordara y que se reconociera y fuera recordando también su propia historia.





–¿Cuál es tu objetivo con este libro?

–Lo que quiero es que la gente lea y que sienta este libro como una invitación para pensar e imaginar las historias que también tiene para contar. Espero que genere en el lector ideas, inquietudes, que movilice sus recuerdos, que lo motive a recopilar sus propios relatos o a buscar más detalles sobre lo que leyó en el libro





–¿Hay posibilidades de hacer una segunda parte?

–Para esta edición decidimos poner los relatos más atractivos y fáciles de leer pero nos quedó un montón de material para contar. Cuando pinte tal vez avanzamos un poco más, no sé si una segunda parte pero sí con cosas relacionadas con cuestiones históricas y de poder rescatar a los malditos olvidados de Mendoza, a grandes personajes que tuvieron gran influencia en la historia nacional pero que hoy han sido olvidados o no se les da el reconocimiento que merecen. Quiero buscar estas historias poco conocidas y darles a conocer en la provincia, que toda la gente conozca un poco de historia porque lo cierto es que todos tenemos algo para contar.