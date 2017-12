Rivadavia Canta al País tendrá más cuarteto y más bailanta

Ya se vive la XXXII edición de Rivadavia Canta al País. Será entre el martes 30 de enero y el domingo 4 de febrero, y este año tendrá la particularidad de que habrá dos noches de cuarteto y de grupos bailanteros. Años anteriores había una única velada que siempre fue la más convocante.



Presidida por el intendente Miguel Ronco, la presentación se realizó en la Casa de la Cultura de la Comuna. Serán 6 noches festivaleras, donde se reunirán artistas destacados de la música popular y folclórica de todo el país, además de los locales.



La figura relevante de los artistas nacionales será Abel Pintos, quien actuará la noche del martes 30.

El domingo previo al Festival, 28 de enero, se pondrá en escena Sueños de una vida de vendimia, la fiesta departamental 2018, que se realizará en el anfiteatro Cesar Plástina. En tanto, las 6 noches de Rivadavia Canta al País serán en el parque municipal, como es tradicional.



El jefe comunal indicó que "todos los festivales siempre han sido deficitarios y nosotros estamos intentando reducir ese déficit al máximo. Creemos que manteniendo el nivel y cuidando los precios de las entradas, podremos lograrlo". Sostuvo que intentan reducir ese gasto porque "lo que se gasta en el festival no se usa en obras y no podemos darnos ese lujo".



Ronco contó que "este año no habrá previa y festival. Serán 6 noches festivaleras. El miércoles habrá cumbia y cuarteto, el jueves rock, el viernes y sábado folclore y el domingo nuevamente cumbia y cuarteto".



Durante la presentación participaron, además de Ronco, la directora de Cultura y Educación, Florinda Seoane; el subdirector de Cultura, Gustavo Valverde; el secretario de Gobierno, Hernán Amat; la Reina de la Vendimia departamental, Julieta Arias; la reina del Festival, Antonella Villalón y el director de la fiesta departamental de la Vendimia 2018, Maximiliano Yankelevich.