Reyes Magos: financiación y juguetes publicitados

regalos reyes magos.jpg

Más que el lugar, la comodidad y preferencia en materia de compras para los Reyes Magos este año está sujeta a obtener financiamiento. Las ofertas, las promociones bancarias y aprovechar planes como el Ahora 12 (que para juguetes nacionales otorga 3 o 6 cuotas) es tendencia entre los compradores mendocinos. En lo que respecta a productos, los juguetes importados que ven en la tele sacan ventaja."Hay mucha más oferta este año y financiación o comodidades de pago. Más que lugares de compra, la gente busca precio", aseguró Gustavo Rodríguez, presidente de la Cámara de Librerías, Papelerías y Jugueterías de Mendoza, destacando también la importancia de que los locales sumen el débito, porque ya resulta dificultoso ir al cajero y por los valores que se manejan hoy.El gasto promedio a nivel nacional para esta festividad es de $450, según un informe que la CAME realizó junto a la consultora Focus Market. Desde Mendoza, aseguraron que no hay mediciones y que ese valor puede "irse por el piso" si las compras se efectúan en comercios de barrio, donde suelen ser más baratos, o que puede ser mayor.En lo que sí coincidieron con lo relevado en el país es en la ventaja de las promociones, así como el Ahora 3 y Ahora 6, que regirá hasta abril, para las fabricaciones nacionales, que salen menos que lo importado."Hubo épocas con juguetes nacionales muy publicitados y muy vendidos que no es lo que pasa hoy, aunque confiamos en que después esto pueda volver a ocurrir. Hoy las preferencias están en lo que se ve en las publicidades, que en muchos casos es importado y hasta hay varios de los productos que no llegan al país", agregó Rodríguez.Entre los más solicitados, según referentes locales y como lo mostró la CAME, uno de los artículos más pedido son las LOL Surprise (desde $350), que son bolas con muñecas que traen distintos accesorios y son coleccionables. También los muñecos vinculados a personajes de series, desde superhéroes hasta los de Héroes en pijamas, por ejemplo; como los monopatines (desde $350) o los pata-pata (desde $599).Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), también se buscan los flota-flota ($60), el parque acuático para muñecas ($730), las muñecas Cry Babies ($1.600), los Pinypon (desde $250), las pelotas de PVC (desde $59) y los camiones volcadores.En lo que respecta a aumentos, desde la cámara provincial aseguraron que, salvo algunos productos importados que ingresaron recientemente, desde agosto –Día del Niño– hasta ahora no hubo incrementos. Y que, en comparación a la misma época del año pasado, la suba oscila entre el 15% y el 20%.Como expectativas, son optimistas y entienden que pueden ser buenas, como ocurrió en Navidad cuando –según la CAIJ– subieron 4,8% con respecto al año anterior, aunque, en Mendoza, dijeron que los beneficios fueron irregulares. "A algunos les ha ido muy bien y a otros no tanto, porque muchos no compraron mercadería y usaron la de stock. Para los que compraron productos nuevos no fue tan buena. Para Reyes esperamos que al menos se equiparen a las del año pasado que subieron un 2%".Después de los juguetes, que representan el 42% de preferencia para que sean recibidos el 6 de enero, la indumentaria está entre lo preferido (21%). Luego, los libros (7%) y los rodados (6%). Los videojuegos, la informática (tablets, PC y notebooks), y los celulares representan, en total, el 12% de las elecciones. Esto teniendo en cuenta a partir de los 9 años.