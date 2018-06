Rescataron a dos jóvenes que se perdieron en un cerro cercano al Arco

La Patrulla de Rescate salvó a dos jóvenes de 22 y 30 años quienes fueron a escalar el cerro Vizcacha, cerca del cerro Arco, y se perdieron al querer regresar.



Un hombre llamó al 911 alrededor de las 23 del domingo y alertó que su hijo de 30 años y un amigo habían ido a la zona del Cerro Arco a las 11 de la mañana y aún no regresaban.



Inmediatamente, personal policial de la Patrulla de Rescate salió para buscarlos y montó un operativo en el lugar para encontrarlos.



Cerca de las 4.30 de este lunes, los policías encontraron a los dos jóvenes en el Puesto 3 de La Quebrada en buen estado de salud.



Los hombres indicaron que habían ido hacia el cerro Vizcacha, pero cuando comenzaron a bajar se hizo de noche. Como no conocían el camino y no tenían linternas decidieron no continuar bajando.