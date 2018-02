El dibujante Miguel Repiso, Rep, tuvo que ilustrar varios cuentos de Liliana Bodoc para publicar en el diario Página 12.





"Me enteré por Twitter. Le escribí a Alejandro (Frías) y él me contó y me mandó una foto de anoche que estaban todos contentos brindando, fue algo súbito y tremendo.





"Tengo una tristeza muy grande. Cuando se muere alguien tan de repente se empieza a terminar el rompecabezas y se entiende qué vino a hacer al mundo".