El jefe de Gabinete de la secretaría de Ambiente de Mendoza, Eduardo Sosa, anunció su renuncia al cargo y explicó que principalmente se debe a diferencias con el titular de esa carte, Humberto Mingorance, que en los últimos meses le fue quitando peso y recursos.



"Fui perdiendo perso específico dentro de la gestión, el hecho de mostrarme disidente en algunas decisiones fue parte de eso", explicó Sosa a este portal.



"En un año y medio fueron muchas diferencias, algunas las pude resolver echando apra atrás expedientes o corrigiendo algunos rumbos", explicó Sosa, que antes de ocupar el cargo estaba al frente de la ONG Oikos.



Según explicó Sosa, "las últimas diferencias fueron vinculadas al fracking y hacia la forma en que se encaran los procesos administrativos".



Esos desacuerdos, sumado a los anteriores, acrecentaron los problemas entre Mingorance y Sosa: "Me quitaron la movilidad, el acceso a los circuitos administrativos y Humberto (Mingorance) me pidió hasta la oblea de estacionamiento", señaló el ambientalista, que no obstante agradeció al gobernador Alfredo Cornejo por la oportunidad.





mingorance.jpg Humberto Mingorance



Sosa, en su muro de facebook, también manifestó que al perder sus recursos: "No tenía otra opción que renunciar a mi cargo, pues como soy una persona honesta, quedarme implicaba ganar un salario por no trabajar, y quienes me conocen saben que mi ética me lo impide"."Otras razones fuera del ámbito profesional me llevan a tomar esta decisión. La forma en que esta administración ambiental ignora al sector social y a todo aquel que hace notar su punto de vista disidente es incompatible con mi manera de hacer las cosas. No hay crecimiento si no hay autocrítica y debate reflexivo. Tampoco condice con mi "deber ser" el incumplimiento de los procedimientos administrativos más básicos, ni la idea de una repartición supeditada a las necesidades de otros órganos del Poder Ejecutivo. Estas y otras razones que me guardo fueron más que suficientes para renunciar", señaló Sosa.