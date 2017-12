Reforma previsional: expectativa, tensión y dudas por la sesión de mañana

Expectativa, tensión, miedo y dudas. Esto es lo que sienten algunos de los diputados por Mendoza con los que Diario UNO pudo comunicarse ayer, ante la proximidad de la sesión en la que se tratará la reforma previsional.



Es que los sucesos violentos dentro y fuera del Congreso del jueves hacen presuponer que el debate no será fácil.



Así lo expresaron el kirchnerista Guillermo Carmona, el radical Luis Borsani, y José Luis Ramón, del Partido Intransigente.



Carmona y Ramón comparten postura en contra de la reforma y Borsani está a favor, pero los tres coincidieron en que no se puede debatir en un clima de agresividad como el que se vivió el jueves.



A favor

Borsani aseguró: "En esta oportunidad vamos a tener quórum. Los gobernadores que firmaron el Pacto Fiscal se han comprometido a que así sea".



Agregó: "Esperemos que no sucedan hechos violentos, porque la decisión de otorgar un bono en marzo para paliar el desfasaje que se puede producir al cambiar de fórmula de cálculo previsional, va a bajar la tensión social".



En cuanto a si afectará directamente el bolsillo de los jubilados, el radical aseguró: "El sistema de actualización es superior al anterior. El 70% del cálculo está vinculado al índice de inflación y el 30% restante, a los salarios. Además, habrá cuatro actualizaciones al año y ahora son dos", justificó Borsani. Y añadió: "La sesión pasada no pudimos debatir porque nos faltó que se sentaran 5 diputados. No se puede impedir el funcionamiento de los poderes del Estado. Que se sienten y discutan la ley. Los legisladores tienen que ir al recinto. Aunque no dar quórum es legítimo, no se puede ejercer la violencia para impedir el debate", sostuvo el legislador de la UCR.



En este mismo sentido, votarán los demás diputados radicales Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide, y las macristas Susana Balbo y Stella Huczak.



El panorama es difícil, dentro y fuera del Congreso.



Adentro hubo incidentes entre los legisladores que se oponen a esta modificación –los integrantes del bloque Unidad Ciudadana– y el oficialismo con el macrismo y el radicalismo en primer lugar.



Afuera, el blindaje de las fuerzas de seguridad y el avance de los manifestantes produjo serios incidentes con personas lesionadas, y detenidos. Claramente no será una jornada calma porque el proyecto, que trae media sanción del Senado, produjo grandes diferencias desde que fue anunciado.



En contra

Entre los que se manifestaron totalmente en contra se encuentran José Luis Ramón y Guillermo Carmona. Ambos se mostraron muy preocupados porque dicen que les costó mucho entrar a la sesión del jueves y piensan que la de mañana será igual.



"Yo personalmente sentí miedo –comentó Carmona– cuando vi que avanzaba el operativo represivo. Con este tipo de accionar, lo único que se genera es una respuesta más agresiva aún. Muchos legisladores hemos tenido que intervenir para que no se desatara la violencia", sostuvo el diputado kirchnerista. Además, sumó: "El jueves denunciamos la militarización del Congreso y el hecho de que no se pueda votar en medio de presiones y de violencia social".



Carmona también sostuvo: "Ha habido aprietes, a muchos diputados se les impedía o se les dificultaba el ingreso a la Cámara", explicó.



En el mismo sentido se pronunció José Luis Ramón: "No se sabe lo que va a pasar. Afuera no lo podemos calcular y adentro vamos a impedir que haya una gran transferencia de dinero desde el bolsillo de los jubilados hacia las arcas del Estado. El cálculo hoy es beneficioso. No vamos a permitir que se ataque a las condiciones de vida de los jubilados", se posicionó.



Con respecto a las presiones que podrían haber sufrido los legisladores, Ramón aseguró que él no las recibió y que no se va a prestar a dar el quórum, pero si hubiera presencia suficiente para sesionar, su voto va a ser negativo.