Reforma previsional: cómo votarán los diputados mendocinos

legisladores voto reforma.jpg

legisladores votos reforma7.jpg

Alas 14 de hoy, o a lo sumo 30 minutos después, el oficialismo espera tener el quórum necesario en la Cámara de Diputados para convertir en ley el controvertido y discutido proyecto de reforma previsional. Para dejar atrás la triste postal de lo que ocurrió el jueves pasado, cuando la violencia que se manifestó dentro y fuera del recinto hizo caer la sesión, el Gobierno buscó el respaldo de los gobernadores y por elevación el de los diputados que responden a ellos.Mendoza no escapó a esa regla. Diario UNO logró hablar con todos los diputados nacionales y de los 10, los 6 que integran el bloque de Cambiemos adelantaron que apoyarán el proyecto con su voto afirmativo."Había un problema en el empalme de un sistema a otro que se va a compensar con el bono que propuso el presidente Mauricio Macri, con lo cual los jubilados no sólo van a cobrar más, sino que todo hace suponer que su poder adquisitivo se va a incrementar en un 5% al final del año", justificó el diputado Luis Petri, quien es vicepresidente segundo de esa cámara y hoy, en lo que se espera una sesión maratónica, podría llegar a presidirla en algún momento.Para cumplir con su mandato, la mayoría de los diputados partieron en la tarde ayer del aeropuerto El Plumerillo con la intención de llegar temprano al Congreso, en donde se esperan varias manifestaciones.Aquella estrategia de "recordarles a los gobernadores que firmaron el Pacto Fiscal que deben apoyar la medida" podría asegurarle al oficialismo no sólo el quórum imprescindible para sesionar sino también el voto necesario para conseguir la media sanción. Para esto habrían conseguido el aval incluso de cierto sector del peronismo no kirchnerista."Esta noche nos vamos a reunir todos los diputados mendocinos de la oposición, incluido José Luis Ramón, para ratificar nuestro voto en contra del proyecto", adelantó ayer el peronista Rubén Miranda, quien aceptó que dentro de su mismo bloque hay diferentes posturas y hay libertad de opinión: "El viernes, en una reunión en la que yo no participé, Pablo Kosiner, que es presidente de nuestro bloque y es de Salta, aseguró que su postura y la de los otros dos salteños era votar en contra del proyecto, pero ahora él dice que se ha llegado a un acuerdo. Quizás se lo ha pedido el gobernador de Salta", admitió algo molesto con los mismos compañeros.Ese cambio de "postura" lleva a pensar que hoy varios justicialistas no sólo darían quórum sino que votarían a favor del proyectoAntes de subirse al avión que compartiría con varios colegas, José Luis Ramón confirmó su rechazo.