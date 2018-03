RecorrerÃ¡n Europa a bordo de su histÃ³rico CitroÃ«n 3CV naranja

Es una historia que tiene de todo. Un amor que esperó años en concretarse, un fanatismo extraño por un equipo de fútbol ucraniano, la pasión por la música y un auto como protagonista destacado. Se trata de Pablo Profetto (31) y Gabriela Lucas (32), quienes en abril emprenderán una travesía por Europa a bordo de un Citroën 3CV al que llaman Il Morta. Así, como el nombre que le pusieron a su fanpage de Facebook, para estos jóvenes mendocinos empezará una Citroaventura.



El plan de ruta está pensado con precisión y los países que recorrerán, seleccionados. El 18 de abril aterrizarán en España y comenzarán a transitar las calles europeas a bordo del Citroën naranja y blanco.



Pablo es el ideólogo, pero su novia Gabriela tiene un papel fundamental. Están juntos desde 2015, "pero la historia es loca porque yo estuve enamorado de ella desde chico, pero nos encontramos de grandes gracias a la música", explicó el joven.



El auto llegó bastante antes de que la pareja iniciara la relación. Fue en 2011 cuando Pablo lo compró, acondicionó y pintó. Sin embargo, recién cuando formaron pareja empezaron a planear este viaje que ambos deseaban hacer pero por separado nunca pudieron.



"Hace un año lo empezamos a armar a conciencia y a completar los trámites, que han sido más extensos y caros de lo esperado. Lo bueno es que en este tiempo hospedamos a mucha gente de distintos lugares de Europa que ahora nos esperan. Mientras planificamos conocimos a personas que nos ayudaron con la logística, con trámites y demás", dijo Pablo.



El plan

El 18 de abril llegarán a España, donde esperarán un par de días el arribo del vehículo y comenzarán a rodar. La idea es recorrer todo el sur de España, donde ya acordaron encontrarse con fanáticos de Citroën que los hospedarán.



La ruta continuará hacia Portugal, luego subirán a París y continuarán por el Sur de Alemania hasta llegar a Italia, país que recorrerán de punta a punta.



"En Sicilia viven familiares míos que no conozco, pero con los que nos contactamos y quieren hacer una fiesta para darnos la bienvenida", aseguró Pablo.



Desde Italia cruzarán en ferry hacia Grecia y comenzarán a subir para llegar hasta Ucrania. Si los tiempos dan, el objetivo es llegar a Rusia para las instancias finales del Mundial.



"Nuestra idea principal desde siempre era llegar hasta China y lo vamos a intentar, pero no lo podemos confirmar porque vamos con lo justo", agregó.



Tampoco hay una fecha muy certera de regreso, pero lo seguro es que no volverán antes de octubre, fecha en la que tienen los pasajes de vuelta.



Un fanatismo raro

Casi al mismo tiempo que compró el Citroën, para Pablo comenzó a darse un extraño fanatismo por un equipo de fútbol ucraniano.



Se trata del Shakhtar Donetsk, equipo que siempre elegía cuando jugaba a la PlayStation. En ese 2011 el equipo ganó la Europa League (segunda competencia más importante de Europa) y fue ahí que comenzó a seguirlo con mayor interés.



"Mi sueño era llevarlo a Ucrania al estadio del equipo y justo el año pasado el equipo compró a un mendocino, Gustavo Blanco Leschuk. De casualidad un día Gaby fue a una agencia de autos y conoció al mejor amigo, que nos hizo el aguante y se contactó con él".



No solamente se contactaron, sino que Blanco Leschuk los visitó en su casa, les trajo camisetas del equipo y se llevó una edición del libro Stepy, publicado por Pablo en 2015, que habla de los viajes del Citroën y que tiene ese nombre porque es el apodo que él le puso a un jugador del equipo que se llama Taras Stepanenko.



Como todo en esta historia parece darse para bien, Blanco Leschuk volvió a Ucrania y le avisó a Pablo que todo el equipo lo espera para ansioso para sacarse una foto con Il Morta.



Buscan financiamiento

"Nos ha sido muy complicado recaudar fondos porque todos los ahorros los comieron los trámites. Largamos la página de Facebook (Citroaventura), canal de YouTube y haremos una revista en formato digital para ir contando cosas del viaje cada 15 días".



La idea es ofrecer espacios publicitarios en la revista, en los videos, y en el perfil de Facebook, para ver si algunas empresas se quieren sumar.



Si bien Pablo es abogado y tiene trabajo en la Municipalidad de Maipú y Gabriela es profesora de Educación Física, llegarán con lo justo.



Sin embargo, eso no los detiene. "Hay una frase muy bonita que nos dijeron varias personas que no se conocen entre sí. Dicen que vamos en representación de todos los que quieren viajar así y no pueden, o no se animan, y nosotros queremos hacerle sentir este viaje a todos los que nos ayudaron. Hay que pensar que es posible, es una cuestión más de actitud e ingenio que de recursos económicos", cerró Pablo.