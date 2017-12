Recomiendan vacunarse contra la fiebre amarilla

fiebre amarilla.jpg

A pesar de que no sea obligatorio presentar certificados de vacunación para ingresar a Brasil, hoy la recomendación para todos los que planean vacacionar en cualquier sitio de este país es que se vacunen contra la fiebre amarilla. Un brote de la enfermedad en algunas zonas ha llevado a que especialistas coincidan en la necesidad de prevención y alertan sobre una indicación crucial para que se consideren protegidos por la vacuna: debe ser colocada 14 días antes de viajar."La recomendación actual es que aquellos que viajen a Brasil con dos semanas de anticipación, por eso es importante consultar y programar cuándo hacer el viaje, que se apliquen una dosis de vacuna, sino la tienen, ya que se aplica una sola vez en la vida", informó Iris Aguilar, al frente del Vacunatorio Central, haciendo hincapié en que está contraindicada para mayores de 60 años, porque desde esa edad aumentan los riesgos de factores adversos, y para embarazadas. Con respecto a ellas, alertó: "Si una embarazada hoy nos consulta, la única recomendación que le damos es cambiar directamente de destino".El llamado a que, en general, se vacunen contra la fiebre amarilla se debe a que Brasil experimenta un incremento de casos de fiebre, en el marco del brote iniciado el año pasado en varios estados, lo que ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud esté ampliando las recomendaciones a más zonas de los estados de San Pablo y Río de Janeiro.Más allá de que la situación epidemiológica varía día a día, y que hay zonas en alerta que no suelen ser las más visitadas por los turistas argentinos, los especialistas entienden que hoy sí es necesario que se vacunen todos los que tienen como destino este país. Lo que en Mendoza pueden solicitar gratuitamente en Sanidad de Frontera (calle España, 1425), que es el único lugar que otorga la certificación internacional. Allí colocan esta vacuna a unas 100 personas por día, según comentó su referente Susana Hidalgo.En el caso de concurrir a un vacunatorio privado, después deberán pasar por esta oficina igualmente para validar la colocación de la dosis y recibir este certificado."En Brasil ya vacunan en todo su territorio, a toda la población, lo que ya es una alerta. Por eso sería lógico que nosotros también nos vacunemos", agregó Aguilar, destacando que otra medida de prevención contra el virus que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti es que usen repelentes. Estos protegen contra otras infecciones como dengue, Zika y chikungunya. También, sumó como consejo que se vacunen contra el sarampión."Brasil no deja de ser un destino con riesgos, en algunos lugares más que en otros, pero muy importantes. Tienen una problemática con el dengue tremenda, por ejemplo. Viajar a Brasil desde hace muchos años en determinadas regiones implica colocarse la vacuna. Por eso hay convenios y normativas y todos los grupos de representación federal la colocan gratuitamente", agregó el epidemiólogo Hugo Pizzi, director del Centro de Medicina Tropical, asesor internacional y profesor de la Universidad de Medicina de Córdoba, coincidiendo con los profesionales mendocinos en la importancia de "evitar disgustos", apelando a que la vacuna no genera problemas, y recordando que la fiebre amarilla ataca al hígado de forma muy contundente."Siempre hay que ser muy cuidadosos. Hoy para viajar a estos lugares hay que ser observadores. Cuando uno entra a un lugar, revisar que no esté la presencia del mosquito y cuando salen al exterior ponerse repelentes y que respeten estrictamente las normativas del fabricante", agregó Pizzi.