Ramón lanzó duras críticas a Cornejo por no constitutir un ente de control de transporte

El diputado nacional José Luis Ramón (Partido Intransigente) criticó duramente al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y lanzó una "sospecha legítima de corrupción" de cara a la audiencia pública por el nuevo sistema de transporte.

Según explicó Ramón, por ley tiene que funcionar en Mendoza un ente de control de transporte donde los usuarios tengan participación, pero ni el anterior gobernador Francisco Pérez, ni el actual, lo pusieron en funcionamiento.

"En octubre un fallo de la Suprema Corte ordenó ponerlo en funcionamiento en 60 días y no se cumplió, no le interesa. Tiene una pretensión muy firme de que los usuarios no participen en la planificación del sistema de transporte", manifestó a Radio Nihuil.

Ramón también señaló que este miércoles, durante la audiencia pública, se realizarán las presentaciones por escrito reclamando la conformación del ente. "Si sigue así, pediremos la nulidad de la audiencia y denunciaremos en la Fiscalía de Estado que no quieren el control de los usuarios".