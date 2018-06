La semana pasada había anticipado que votaría a favor de la ley contra la despenalización del aborto que se discutirá este miércoles en la Cámara Baja. Pero este lunes, en su perfil de facebook, anunció que hará todo lo contrario. El diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón (PI) cambió de opinión.que se discutirá este miércoles en la Cámara Baja. Pero este lunes, en su perfil de facebook, anunció que hará todo lo contrario.





"He tenido un debate con mi conciencia, no puedo dejar de reconocer una gran angustia. Tengo una gran responsabilidad no sólo personal, sino pública, por mi cargo" fueron algunas de las palabras para justificar su abrupto cambio.





Luego dijo haber analizado "la visión de más de un centenar de personas y sostuvo que lo que hay que tener claro es que se trata de la interrupción de la vida".





Finalmente adelantó: "Este próximo miércoles votaré en contra del proyecto de despenalización sin presiones de un lado o del otro. Yo no soy el centro de esta discusión".





Embed



Por su parte, la ex ministra de salud de la provincia Claudia Najul y actual diputada nacional adelantó este lunes por la mañana a radio La Red que votará a favor de la despenalización del aborto, a pesar de estar a favor de la vida y en contra de la interrupción de un embarazo.

Sin embargo, argumentó que el aborto es una realidad de nuestro país, que mata a cientos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.





Otro que adelantó su voto a favor de la iniciativa pro aborto fue el diputado Ruben Miranda a través de Twitter este fin de semana.





Embed Debido a las preguntas sobre mi posición frente al #AbortoLegal y después de escuchar en los debates a especialistas del derecho y la salud y, sobre todo, a las mujeres quiero hacerles saber que tienen mi voto a favor de la ley. Que no es mío sino de ustedes. @CampAbortoLegal — Pedro Rubén Miranda (@prmirandaMza) 9 de junio de 2018



De esta manera de los 10 diputados - de no mediar nuevos cambios- seis lo harán en contra del proyecto de despenalización del aborto: Luis Petri (Cambia Mendoza), Sebastián Bragagnolo (Cambia Mendoza), Federico Zamarbide (Cambia Mendoza), Stella Huczak (Cambia Mendoza). José Luis Ramón (Partido Intransigente) y Omar Félix (Justicialismo).





En tanto, cuatro votarán este miércoles a favor del proyecto de despenalización del aborto: Ellos son Claudia Najul (Cambia Mendoza), Rubén Miranda (Justicialismo), Guillermo Carmona (FPV) y Luis Borsani (Cambia Mendoza).