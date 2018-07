Quino pidió que no se utilice a Mafalda en las campaña en contra de la legalización del aborto

En el último tiempo se viralizó una imagen de Mafalda usando el pañuelo celeste que representa a la facción autodenominada "provida" junto a una frase que se le adjudica a su creador Joaquín "Quino" Lavado.

Sin embargo, el propio Quino emitió un comunicado para desmentir esta frase y rechazar el uso que este entrañable personaje para tal campaña.

El comunicado

Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida.





Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones





Cordialmente.