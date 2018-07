¿Quiénes son los que inspiran a las Giamportone?

Ellas influencian. ¿Pero quiénes las influencian a ellas, quiénen las inspiran, de dónde salen las tendencias que después se ven reflejadas en sus redes?





Florencia y Emilia Pereyra Giamportone, creadoras de estilos, responden que se sienten atraídas por diferentes diseñadores, tanto internacionales, como nacionales y de Mendoza





En cuanto a los diseñadores de Buenos Aires, destacan a Jéssica Trosman con su marca JT y a Dubié y aseguran que ambos están haciendo muy buenos trabajos. "No podemos creer que no tengan tienda en Mendoza", expresa Emilia . En Europa, ponen toda la atención en marcas como Delpozo y Dolce y Gabana. "Delpozo es más bien alta costura y no para el uso diario, pero tiene una estética y una inspiración en la naturaleza. Todo tiene un concepto, Es un arte lo que hace. Utiliza colores vibrantes pero de forma muy elegante y sutil", destaca Flor. Para Emilia, la nueva colección de Gucci fue una revelación: "ha cambiado todo, se ha animado al color".





Pero no sólo alimentan sus redes con tendencias internacionales. También le ponen la lupa a lo que se hace en Mendoza, porque destacan que desde que hay una carrera de diseño de indumentaria, la moda mendocina cambió mucho "simplemente porque ahora hay quién se ocupe específicamente de esto", remarca Florencia.





"Iván Hernández es un diseñador que nos encanta como y Victoria Cucci de Capote. De ella nos sorprendió la calidad de las telas, utiliza transparencias, combinadas con tejidos de cuello y puño. Muy jugada" destaca Florencia.





"No podemos dejar de mencionar a Leo Peralta que no vive acá en Mendoza, pero es muy genial. Sus diseños son muy locos, se tuvo que ir a Barcelona para triunfar", manifiesta Emilia.





En esta lista, no quedaron afuera las Esterlich, que diseñan trajes de baño y ahora se han animado a realizar otras prendas. Para Flor, es muy valorable el trabajo de estas diseñadoras. "Es para sacarse el sombrero por la forma en la que comercializan y promocionan sus creaciones".