Micaela Zaidán tiene 19 y Síndrome de Down. Tras terminar la secundaria, se ha inscripto para estudiar Turismo en una tecnicatura superior.



Su historia fue contada en la edición de ayer en Diario UNO, en el marco del mes internacional de esta alteración genética que se produce en el momento de la concepción. La nota, que lleva la firma de la periodista Laura Zulián, también llegó a la tapa.



Micaela, en un audio que envió a sus amigos y familiares, se mostró más que feliz por la trascendencia que tuvo su historia de superación.



"Gracias, gracias por la entrevista. Es un placer. Siempre soñé con salir en diarios, revistas, radios o la tele. Siempre quería una cosa así, por mí misma. Quería que mi familia sepa quién soy realmente", arranca.



"Es lo que más quería ser. Ojalá Dios me ayude y me acompañe y pueda lograr lo mejor, para mí y para otros chicos Síndrome Down", continúa.



"Ahora sacaré una foto de esta publicación y se la mostraré a todos mis hermanos. Gracias, gracias, de corazón", concluye.



A Micaela le gusta la moda y el diseño y además de ser conocida, otra de sus metas es conocer a una de sus hermanas, que se fue a vivir a Estados Unidos cuando ella era muy pequeña. Y de paso, claro, conocer Disney.



Es una adolescente más. Por eso su caso se pone de ejemplo a días del 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down.



En Mendoza hay varias actividades organizadas, entre ellas las que ha organizado la Asociación Down Mendoza (ADOM) que arrancan a las 17.30 en el Vicente Polimeni, de Las Heras.