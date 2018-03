Qué hará el Gobierno con la plata que sobró del túnel de la ruta 82

Desde que anunciaron la obra, por enésima vez se generó mucha expectativa por la inauguración del túnel que une Cacheuta y Potrerillos, cerrado desde hacía ya 19 años. Ayer, tras 20 meses de una obra que incluyó también la construcción de los Caracoles de Cacheuta, finalmente se produjo el corte de cintas y desde el mediodía los vehículos ya empezaron a circular por la nueva calzada.



Tan importante era para el Gobierno de Mendoza inaugurar la reapertura del túnel que esperaron a la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se desarrolla desde hoy y hasta el domingo en la provincia, para que su presidente, Luis Alberto Moreno, pudiera estar presente.



Al evento asistió el gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por la vicegobernadora Laura Montero y prácticamente todos los miembros del gabinete. Allí, Cornejo se mostró satisfecho por haber concluido una obra proyectada hace casi dos décadas, pero que por errores propios de los gobiernos locales no había sido concretada hasta ahora.



"En estos 20 meses de ejecución hemos logrado en tiempo y forma cumplir con una obra largamente esperada por Mendoza. Es una obra símbolo y bisagra de buena administración y buen financiamiento, accesible, y no sólo para el crecimiento económico, sino para el desarrollo", expresó el gobernador.

Si bien el presupuesto oficial para la obra era de $400 millones, la ejecución finalmente costó alrededor de $370 millones, por lo que desde el Gobierno ya analizan realizar una nueva obra con el excedente.



"Es una obra de ingeniería de altísima calidad, chica, porque es de 400 metros y aspiramos a obras más grandes, pero la verdad que es un principio importante de cómo la administración está trabajando bien y va a obtener resultados si mantenemos esta política de administración por muchos años, independientemente de los gobiernos", remarcó Cornejo.



En cuanto al financiamiento del BID, que está participando en las obras de infraestructura más importantes de la provincia, como por ejemplo en la inminente remodelación de la Costanera, en el tramo que va de calle Brasil hasta la Rotonda del Avión, Cornejo dijo que "el BID es un apalancamiento enorme para esta tarea, pero requiere de contrapartes muy profesionales para hacerla, y creemos haber construido una contraparte idónea".



Esperan la ruta 82

Si bien la inauguración del túnel que vincula los distritos Cacheuta y Potrerillos es un gran avance en cuanto a la conectividad, desde el Gobierno consideran fundamental poder concretar la obra complementaria de la ruta 82, que consiste en mejoras estructurales y viales, con una doble vía incluida, que la conectará prácticamente con el Corredor del Oeste.



"Ya tenemos todos los pedidos en marcha; sobre el de la ruta 82 estamos trabajando muy bien con el equipo técnico del BID en Argentina y en Washington", aseguró Cornejo.



Sobre el tema también se expresó el ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, Martín Kerchner: "La obra de la ruta 82 está en trabajo de proyectos, y el BID se mostró muy interesado en poder financiarla. Creo que podremos tener noticias en el segundo semestre y de ser así, a fines de este año estaremos licitando".



Sobre las características de la obra, el funcionario agregó que será larga, proyectada en seis tramos, y que no será finalizada durante la gestión de Cornejo, pero que "al gobernador que venga le resolverá un problema enorme de tránsito".



Con el dinero que sobró abrirán también el túnel 1

En el camino a Cacheuta por la ruta 82 se ve a mano derecha un túnel cerrado, que permanece así desde hace varias décadas por un desmoronamiento.



El nuevo objetivo del Gobierno provincial, dado que de la obra del túnel que vincula los distritos Cacheuta y Potrerillos se ahorró una buena cantidad de dinero (se proyectó en $400 millones y costó alrededor de $370 millones), es abrir ese viejo túnel nuevamente.



"La obra se hizo en tiempo y forma, por lo cual se generó un excedente de dinero, algo a lo que deberemos acostumbrarnos en Argentina, y no a que salga 20% o 30% más, salvo excepciones. Con ese dinero, le pedimos al BID que no quedara como ahorro, sino que nos lo dejara para poder mejorar el túnel 1, que está cortado desde hace varias décadas", expresó el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner.



Allí ya comenzaron los estudios de carga y el objetivo es habilitarlo lo antes posible para que nuevamente haya dos túneles en la ruta a Cacheuta.