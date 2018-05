Proponen crear una dirección de protección del niño no deseado

"Existen múltiples casos en los que se han dado el agradecimiento de quienes fueron dados en adopción y no haber sido abortados por sus madres naturales. Entre estos casos podemos citar a las siguientes celebridades como Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Ruth Lorenzo, Jack Nicholson, Steve Jobs, Andrea Bocelli entre tantos otros, que tuvieron la posibilidad de seguir viviendo y hoy pueden dar cuenta de que esa decisión hubiese sido errónea, quitándole la posibilidad de vivir".







Esta es una de las justificaciones del proyecto de ley que presentó la semana pasada el senador y pastor evangélico Héctor Bonarrico (Más Fe).







Esta entidad sería la encargada de asistir a la mujer embarazada para que no tome la decisión de abortar, hasta seis meses después del parto. Bonarrico explicó que durante el embarazo se trabajaría con asistentes sociales y se les daría a las mujeres atención psicológica para que den a sus hijos no deseados en adopción.







Claro que si la gestante se arrepiente de tal situación, puede revertirse y quedarse con el niño.







Otro punto que remarcó es que la mujer será monitoreada para que no consuma drogas durante el embarazo, atento a la noticia que se difundió sobre que el 30% de los niños que ingresan a la Casa Cuna presentan cocaína en sangre. Consultado acerca de cómo surgió la justificación en la que destaca a Justin Bieber y Jack Nicholson, entre otros, Bonarrico explicó que "se sabe que estas personas iban a ser abortadas y les dieron las gracias a sus madres biológicas de no haberlo hecho".





El objetivo es crear la dirección de protección del niño no deseado y su madre, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia."Con este proyecto, le doy una opción a la mujer que no desee al niño de que el Gobierno la ayude, económica, médica y espiritualmente", manifestó el pastor, y agregó: "La madre será asistida hasta 6 meses después de dar a luz, independientemente de si da a su hijo en adopción o no". También dijo que "esto es una forma de ayudar a la madre, porque las mujeres abortan y después sienten remordimiento por lo que hicieron, yo sé bastante de esto".El proyecto tomará estado parlamentario hoy y será enviado a comisiones para ser analizado.