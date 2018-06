Pronostican para este sábado una gran nevada en alta montaña

"Lo recomendable es no venir, porque puede haber nieve acumulada a sotavento sobre la ruta", comentó Mario González, poblador de Los Penitentes, frente al pronóstico de nevadas para esta noche y las primeras horas de mañana. Los especialistas anticipan que podría haber acumulados de hasta un metro.





Cindy Fernández, meteoróloga difusora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), adelantó que para este fin de semana se espera un ingreso de una masa de aire frío y se prevén nevadas muy intensas. "Este sistema que va a estar generando las precipitaciones en forma de nieve e ingreso de aire frío también va a estar generando vientos muy intensos, muy fuertes", explicó la especialista.





Juan Rivera, investigador del Programa Regional de Meteorología (PRM) del Ianigla, anticipó que en este fin de semana el grueso de la nevada se va a dar hoy.





"El acumulado de nieve está según los modelos entre 50 y 70 centímetros en alta montaña pero se esperan acumulados más importantes que podrían llegar al metro, sobre todo en la zona cordillerana sur", contó. Para el llano, Rivera anticipó que recién para el lunes podría haber lloviznas y quizás aguanieve.





Expectativas

Eduardo Soler, gerente de Los Puquios, dijo que si la nevada es realmente buena como se espera estarían en condiciones de comenzar la temporada en su parque de nieve y hasta incluso adelantar la fecha de apertura –prevista para el 19 de junio– al 15 de junio. "La que pasó fue una pintadita y por eso hicimos una apertura parcial. Este fin de semana tenemos pronóstico de una nevada más abundante, más lo que hay nos pondría en condiciones de abrir", comentó Soler.





Explicó que en su caso, a diferencia quizás de otros centros de esquí, trabajan con menor cantidad de nieve porque en el verano realizaron tareas para acondicionar los terrenos. "Con menos cantidad precipitada podemos pisar y, además, tenemos un trabajo de muchos años de experiencia", contó.





En promedio, habrá poca nieve

El pronóstico trimestral del SMN para los meses de junio, julio y agosto siguió la línea que ya se venía pronosticando de meses con temperaturas levemente superiores a lo normal y precipitaciones por debajo del promedio. Los especialistas aclaran que esto no significa que no vaya a hacer frío o que no vaya a nevar, sino que se trata de un promedio entre los tres meses. "Puede haber nevadas frecuentes pero que dejen pocas cantidades de precipitaciones", explicó Cindy.





"Por la forma en la que se va a portar la circulación atmosférica se prevé que predominen condiciones de normales a levemente más cálidas de lo normal y en cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean relativamente inferiores a las normales", comentó.





Dijo que esta situación tiene una relación directa con la nieve. "Al haber temperaturas más elevadas y menores precipitaciones puede estar relacionado con que se espera que haya menor cantidad de ingresos de frentes fríos, que son los que originan los descensos de temperatura y que a su paso también originan las lluvias y las nevadas; que sea el pronóstico promedio no quiere decir que no haya nevadas ni irrupciones de aire frío", aclaró la especialista.