Profundos cambios tuvo el turismo provincial en 15 años

La titular del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, dijo que "en los últimos 15 años el sector turístico mendocino ha experimentado cambios muy profundos motivados por las nuevas circunstancias del entorno".





"Por ejemplo –explicó–, la mutación de hábitos en los consumidores, la irrupción de las compañías aéreas de bajo de costo y los avances tecnológicos que cambian antes de que nos acostumbremos a aplicarlos. Esta situación desafía a los responsables públicos y privados del turismo mendocino a realizar el mayor de los esfuerzos para lograr un desarrollo sustentable y a su vez dar a conocer la provincia en mercados de gran potencialidad".





Testa lo dijo durante la visita a la provincia del presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Aldo Elías, para concretar un convenio entre dicha institución y el Emetur.





La asociación reúne a los hoteles de 4 y 5 estrellas del país. Muchos de sus socios son integrantes de cadenas internacionales, que cuentan con recursos especiales para la atracción de turistas extranjeros.





Elías y Testa acordaron trabajar conjuntamente para potenciar aún más la actividad de una de las provincias más importantes turísticamente en el mapa nacional.





Al respecto, Gabriela Testa señaló: "En el marco de la mejora histórica de la conectividad aérea nacional y fundamentalmente internacional que está beneficiando a Mendoza, este convenio resulta sumamente oportuno. La asociación posee contactos a través de sus socios en muchos mercados emisores en los que Mendoza tiene que hacerse conocer o reforzar su presencia en un contexto de mercados dinámicos y de altísimos niveles de competitividad. Esta es una de las razones fundamentales por la que ambas partes decidimos formalizar un trabajo en conjunto que lleva tiempo en la provincia. La asociación se suma a la tarea que realizan las instituciones intermedias provinciales y locales de toda Mendoza".





Aldo Elías manifestó: "Valoramos todo lo que hace el Emetur por la promoción de la provincia. Este es un lugar fantástico, lo que más me gusta de Mendoza es la sensación de paz en el momento en que uno toca tierra. No me quiero ir. Es mágico lo que produce".





El titular de la AHT destacó los pilares del convenio firmado: promoción, capacitación, excelencia en la calidad y sustentabilidad. "Este convenio es altamente positivo para nosotros. Hace hincapié en la sustentabilidad con el programa Hoteles Más Verdes, en el cuidado del patrimonio cultural y turístico. Ponemos a disposición los estándares y las capacitaciones con los que trabajamos en AHT para ir en el mismo sentido", aseguró.





Estuvieron también presentes en el acto los directores de Desarrollo, Promoción y Calidad, y Servicios Turísticos de la provincia, Cristina Mengarelli, Marcelo Montenegro, y Marcelo Reynoso; el presidente de la Filial AHT Mendoza, Ariel Pérez; la gerente regional de Aerolíneas Argentinas, Gabriela Goncalves, y el responsable comercial de la sucursal Mendoza, Darío Leglise.





Aldo Elías es un empresario de gran trayectoria en el ámbito turístico nacional. Es vicepresidente y propietario del hotel Presidente en la ciudad de Buenos Aires y además de ser presidente de AHT está a la cabeza de la CAT (Cámara Argentina de Turismo) y como tal es miembro del directorio del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).