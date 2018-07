Profesionales provida llevarán sus argumentos a Alfredo Cornejo

Las muestras de apoyo y rechazo al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no paran. A una fuerte participación de quienes están a favor de legalizar el aborto desde antes de la votación de la Cámara de Diputados de la Nación, se le opone una férrea campaña de las personas que rechazan la aprobación del proyecto, previa a la decisión de los senadores, que será el 8 de agosto.





Los militantes autodenominados provida de Mendoza se han organizado para realizar una marcha hacia la Casa de Gobierno, el viernes 20 de julio, bajo el lema "Gobernador, amigo del niño por nacer", tal y como lo consideran a Alfredo Cornejo





La marca distintiva de esta actividad es que los que marchan con el pañuelo celeste como emblema van a acercarle a Cornejo una carpeta con muestras de rechazo de diferentes grupos de profesionales, que se posicionan en contra de la IVE con argumentos varios. Así lo harán médicos, docentes , abogados, licenciados en Trabajo Social y contadores, entre los especialistas que se han organizado para participar.

Una carpeta

Los profesionales citados están organizados para presentarle al gobernador de Mendoza una carpeta en la que esgrimirán sus argumentos.





Quien lo explicó fue Flavia Yáñez, licenciada en Obstetricia, y una de las organizadoras del Chaquetazo que hicieron el domingo. "Somos muchos los profesionales de la salud que estamos implicados en esto. A nosotros nos prepararon para la vida y no para la muerte, no podemos estar a favor de u proyecto que propone la muerte como solución", explicó. Además, agregó que este proyecto perjudica a los médicos y otros especialistas de la sanidad, por más que se aplique la objeción de conciencia. "Si el proyecto se convierte en ley, y una mujer entra a una guardia con este planteo, la tenemos que atender. No la vamos a abandonar. Por eso pensamos que la iniciativa es arbitraria, mediática, anticonstitucional y que no respeta la vida". Antes de finalizar, remató: "El aborto deja un niño muerto, y una madre que carga toda la vida sobre su espalda esa muerte. Puedo asegurar que es así".





Por otra parte, la docente Mariana Soler explicó que la intención de hacer llegar este material de rechazo al gobernador, tiene que ver con la necesidad de aclarar los motivos que cada profesional tiene para estar en contra de la iniciativa. "No sólo hay argumentos religiosos y los únicos objetores de conciencia no son los médicos. Los docentes que están en contra de la legalización del aborto no quieren enseñar a los chicos que el aborto es un derecho. Nadie tiene derecho sobre la vida de otra persona. No vamos a impartir esa idea en las escuelas", enfatizó.





Soler, quien es una de las coordinadoras de las manifestaciones provida, explicó que "vamos a marchar el Día del Amigo a comunicarnos con Cornejo, porque lo consideramos amigo del niño por nacer. Además de los profesionales, nos acompañan centenares de mendocinos que apoyan nuestra postura".





Soler destacó que también participarán en esta actividad referentes de diferentes credos, que están "a favor de la vida".





Quien también se manifestó en contra de la IVE fue Mabel Benegas, licenciada en Trabajo Social, quien explicó "que con un sector de colegas han firmado un documento con carácter federal, que apoya las manifestaciones provida. Desde el punto de vista del trabajo social, la argumentación tiene que ver con que hay otras políticas sociales que se pueden aplicar cuando una mujer cursa un embarazo no deseado y que hay que apuntar y fortalecer esto".





También desde la consideración de algunos abogados, el aborto sería inconstitucional si se convierte en ley. Consultado sobre esta circunstancia, Pablo Teixidor, miembro del directorio del Colegio de Abogados, explicó que "hay pactos internacionales –como el de los Derechos Civiles y Políticos, y el de San José de Costa Rica– que han sido incorporados a la Constitución argentina, que consideran la vida desde la concepción. Por lo tanto, el aborto podría ser considerado inconstitucional de convertirse en ley".





Desde el punto de vista de los licenciados en Economía, y contadores, el problema tiene que ver con la asignación de recursos en la salud pública. Según aseguran, "no es posible que un paciente que necesita una operación de vesícula deba esperar tres o cuatro meses, y una mujer que quiere abortar tenga prioridad en la salud pública". Estas razones serán recopiladas y entregadas al gobernador.





Aseguran una marcha pacífica

Tres días antes de la votación final del proyecto, los manifestantes provida se reunirán en San Martín y Garibaldi. Desde allí marcharán hacia la Legislatura. "Lo haremos en forma pacífica, con nuestros pañuelos celestes. Queremos que sea una gran ola celeste que cope la peatonal de la provincia, vamos a marchar otra vez para defender la vida", sostuvo la licenciada Yáñez.





El Congreso lo tratará el 8 de agosto. Durante julio y la primera semana del próximo mes, habrá actividades a favor y en contra del proyecto. En Mendoza, el sector provida está organizando dos grandes manifestaciones.