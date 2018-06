Los Neirotti, Marcos (40) y Javier (37), son mendocinos. Desde hace 14 años trabajan su huerta de cultivos no tradicionales, a la que en el último tiempo le incorporaron un nuevo modelo de producción que les ha permitido mejorar el rendimiento y ampliar la variedad de productos. Se trata de una técnica llamada hidroponia, que utiliza agua en lugar de tierra, y produce alimentos funcionales, que ellos destinan principalmente a veganos y celíacos.





Algunos ejemplos de los alimentos producidos en la huerta Origen Natural son ensaladas, brotes y germinados, productos elaborados como hamburguesas para veganos o celíacos, dulce de leche de almendra o de avellana, manteca de castañas de cajú.





"El objetivo es ir satisfaciendo las necesidades de vegetarianos, veganos y naturistas", dijo Marcos, quien asegura que: "pese a que no existen estadísticas públicas serias sobre la población vegana y vegetariana en Argentina, cada vez es más grande".





La transformación en la producción en la huerta de los Neirotti se viene dando en los últimos años y, además de la hidroponia, incluye otros tipos de cultivos no tradicionales. En el mismo lugar hacen cultivos aeropónicos, para brotes y germinados, cultivo orgánico y biodinámico de hortalizas, y con parte de la materia prima que producen, hacen los productos elaborados.





"Tienen un alto contenido en nutrientes y están catalogados como alimentos funcionales. Desde donde vos los veas, tienen un alto valor agregado, porque se trata de cultivos ecológicos, sustentables", aseguró Marcos.





huerta-neirotti-2.jpg



Cultivar en agua

Por otra parte, explicó que la hidroponia consiste en el cultivo de plantas en el agua, es decir, sin utilización de tierra, con el objetivo de reutilizar el agua y gastar la menor cantidad posible.





"Para eso tenemos una maquinaria especial, que hemos desarrollado nosotros. Somos los únicos que trabajamos con esta técnica en Mendoza y hasta donde tenemos conocimiento, en Argentina también", agregó.





La curiosidad del emprendimiento es que ninguno de los dos estudió una carrera relacionada a la agronomía, ya que él es Analista en Sistemas y su hermano Javier es Técnico en Turismo. "Le ganó la pasión a la profesión", asegura Neirotti.





De todas formas, los hermanos tienen un pilar fundamental en su estructura, que es nada menos que la esposa de Marcos.





María Eugenia Martínez (40) es Bromatóloga, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo , y es la Directora Técnica de la huerta Origen Nautral.





Años de crecimiento

A pesar de que hace casi una década y media que la huerta existe y produce, en los últimos años tuvo un crecimiento de ventas exponencial, y está directamente relacionado a la diversificación y el aumento de variedad de productos, ya que al principio solo se dedicaban al cultivo de hortalizas.





Si bien ellos venden al público, sus principales clientes son restaurantes, bodegas, dietéticas y algunas familias.





"A nosotros veo que nos va bien, tenemos más mercado para crecer. Ahora estamos trabajando solo para Mendoza, pero estamos próximos a ampliarnos a otros mercados, buscando personas que aporten al emprendimiento. Estamos en eso y lo vemos bien", dijo Marcos Neirotti.





Otro motivo por el cual han ido creciendo es por su participación en ferias de productores, en los que dan a conocer sus productos al público.





"Eso pasa porque no lo habían conseguido o visto antes. Hay un volumen muy grande de necesidad insatisfecha en cuanto a la oferta de productos de alta calidad. Generalmente no son naturales, tienen aditivos o conservantes, pero los nuestros no, son absolutamente naturales", continuó el mayor de los hermanos.





En cuanto al precio de los productos, Neirotti los consideró "bastante accesibles, menores a los que se consiguen en supermercados o dietéticas en lo que respecta a alimentos elaborados para celíacos". Eso, creen que es porque no tienen intermediarios a la hora de venderlos, lo cual abarata sus costos finales.