Presos disfrutaron de Música Clásica por los Caminos del Vino

Internos del complejo penitenciario Almafuerte y de la Unidad Penal Mujeres de El Borbollón participaron junto con autoridades del Gobierno provincial en la presentación de dos espectáculos pertenecientes al festival de Música Clásica por los Caminos del Vino.

Este tradicional ciclo, organizado por la Secretaría de Cultura, tiene por objetivo recorrer distintos lugares y departamentos, con más de 50 conciertos y presentaciones en bodegas, templos y sitios patrimoniales de la provincia.

En esta oportunidad se decidió incluir una vez más dentro del calendario de actividades a dos establecimientos penitenciarios destinados al alojamiento de hombres y mujeres, a fin de que quienes se encuentran en contextos de encierro puedan contar además con herramientas que faciliten su reinserción social, más allá de las estrictamente formales.

El primer concierto estuvo a cargo de Fernando Ballesteros, junto con la Camerata Vocal de Mendoza. Interpretaron un exquisito repertorio que incluyó la temática religiosa y pudo ser disfrutado por un numeroso grupo de internas de El Borbollón.

No es la primera vez que Ballesteros se presenta junto con otros artistas con un espectáculo en un establecimiento carcelario: en 2017, participó en un concierto que se llamó Una luz de libertad.

El segundo espectáculo se realizó en el complejo penitenciario Almafuerte y concurrieron el secretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, y el director de Actividades Artísticas, Héctor Osvaldo Rosas.

Allí se presentó el concierto para flauta traversa, a cargo del Cuarteto Quetzalli. Interpretaron un variado repertorio que incluyó Mozart, el cancionero popular cuyano, música brasilera e incluso también una pieza muy particular, como Walk Like This, de Ian Clarke.

Desde el Servicio Penitenciario provincial agradecieron la presencia de los artistas y las autoridades y destacaron el trabajo en conjunto que ambas instituciones realizan, desde la Coordinación de Tratamiento y la Secretaría de Cultura, para continuar trabajando en acciones conjuntas que permitan seguir acercando y promocionando distintas actividades culturales en complejos y unidades carcelarias.