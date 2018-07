Portezuelo: el Gobierno busca mostrar optimismo entre sonrisas nerviosas

El gobernador Alfredo Cornejo eligió el silencio y su ministro estrella, Martín Kerchner, relativizó el impacto.





Pero lo cierto es que ayer la noticia de que Portezuelo del Viento no sea financiado con fondos públicos y que en cambio sea construido con Participación Público Privada (PPP) generó más de una sonrisa nerviosa y un acuerdo tácito interno de no mostrar preocupación y mucho menos malestar por la decisión del Gobierno nacional.





Pese a esforzarse por dar una visión optimista del tema, Kerchner tuvo que reconocer ayer que se enteró por los diarios de la novedad, que podría generar un retraso significativo en la obra emblemática de la gestión Cornejo.







"Ha habido una nota en un diario nacional", dijo el ministro por la mañana, en Santa Rosa, donde concurrió con el gobernador a entregar dos barrios. Dijo que inmediatamente llamó "al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, quien me dijo que es una alternativa, que no está verificado, que es solamente a los efectos de determinar temas que tienen que ver con el financiamiento, lo cual es una buena noticia".





En su edición de ayer El Cronista sostuvo que Portezuelo, que hasta la semana pasada estaba fuera del achique de la obra pública que el FMI le exigió al gobierno de Macri, de pronto pasó a ser parte de él y a tener que buscar financiamiento privado.





portezuelo 8.jpg







Para Kerchner "si se está discutiendo cómo vamos a hacer el financiamiento es porque ya estamos en la etapa previa a la licitación. Ya está absolutamente claro que es una obra en la que se va a avanzar. Ya se ha terminado con toda la parte técnica, con todas las discusiones de aprobaciones necesarias y ahora está la discusión de cómo se va a financiar", dijo tratando de que el vaso se vea medio lleno.





Además explicó que el PPP "es una forma de que el sector privado pague y construya la obra y el sector público después le vaya pagando y esto estaba previsto y es una de las alternativas de financiamiento", sostuvo.





Sobre si esto puede frenar o demorar la obra dijo que "esperamos que no. No somos los dueños de la verdad ni del futuro. Creemos claramente que es un proyecto que el Gobierno nacional ha priorizado y ha demostrado que es una obra que se va a hacer, porque la Argentina necesita más energía, y que sea más eficiente y más barata, y uno de los mejores lugares es Portezuelo del Viento".





Además subrayó que la obra "hace dos años solo era una hermosa charla. En estos dos años hemos trabajado seriamente y creo que es inevitable que se haga, porque hemos logrado una masa crítica muy importante y eso hace que sea inevitable".





Ayer a la mañana el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martin Kerchner, junto con el presidente del IPV, Damián Salamone, entregaron 84 viviendas en San Martín, con el intendente Jorge Giménez como anfitrión.





Después Kerchner y Salamone se sumaron a la comitiva que encabezaban el gobernador Cornejo y el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, y junto con la intendenta santarrosina Norma Trigo entregaron dos barrios nuevos, uno en el distrito 12 de Octubre y otro en El Marcado.





En Santa Rosa el gobernador solo habló en su discurso oficial y no tomó contacto con la prensa y dejó que Kerchner y Kerr fueran los voceros.





"Hay una realidad y nosotros lo hicimos muy bien en Mendoza. Un Estado que gasta más deja de prestar servicios", dijo con referencia al "ordenamiento" tan resaltado por la gestión y subrayó que el ajuste "que el Estado nacional estaba haciendo en forma gradual y lo va a tener que hacer más rápido, es equilibrar las cuentas", y agregó que "lo que está haciendo el Gobierno nacional es lo que hay que hacer, como lo hizo la provincia de Mendoza".





Otra de las versiones que inquietaron ayer es que se estaría estudiando en la Nación el fin a la distribución entre los municipios del fondo que proviene de la retención a la exportación de soja.





El ministro también relativizó la importancia de esta supuesta baja de fondos, al decir que "los fondos de la soja son fondos nacionales, que en algún momento fueron enviados a las provincias. Ya se había armado un esquema para ir eliminando estos fondos, ya iban desapareciendo. Ahora puede haber un aumento de la velocidad (de la desaparición de los fondos)" y acotó que "las retenciones al campo son cada vez más chicas".





Kerchner sostuvo que están negociando cómo será y cómo se afrontarán los costos del subsidio al transporte, ya que la Nación pretende no aumentar su aporte. "Vamos a estudiar para que esto no impacte en las cuentas públicas y mucho menos en el servicio", aseguró, pero no avanzó en detalles.





Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación, indicó ayer que "no hay plan de Procrear paralizado" y que las viviendas que todavía no se han habilitado en la provincia se irán entregando durante 2018, salvo las de la ciudad de Mendoza. "Ahí tenemos 1.100 viviendas que se van a estar terminando hacia fin de año y vamos a abrir la inscripción para comienzo de 2019", afirmó.







Sobre este complejo dijo que el plan "deberá extenderse a niveles de ingreso más altos" ya que para lograr postularse para los departamentos más amplios se deberá tener un nivel de ingresos mucho más elevado del previsto originalmente.





El ministro habló del ajuste que le pidió el FMI a la Nación y puso al gobierno de Cornejo como ejemplo.Pero Kerchner intentó remarcar que el ajuste no afectará la obra pública. "Lo importante es que la obra pública en Mendoza está iniciada en su mayoría y eso la deja a salvo", dijo.Ivan Kerr advirtió de que todos los trámites, inscripciones e informaciones sobre todos los programas referidos al Procrear se brindan solo y únicamente a través de la página oficial.