Por qué hay casi 2.000 casas listas del Procrear que aún no se entregan

El déficit habitacional es uno de los principales problemas que afronta la provincia de Mendoza , por lo que tener vacías casi dos mil viviendas que están listas para ser entregadas suena ilógico. Sin embargo, esa situación está ocurriendo con tres proyectos del Procrear que por diversos motivos tienen demoras para entregar las casas.





Esta lentitud, que de por sí genera malestar en las familias adjudicadas, que incluso saben a qué casa de cada complejo se mudarán pero no pueden hacerlo, empezó a preocupar también a los intendentes de los municipios, luego de que en la noche del lunes un grupo de personas estafadas por presuntos intermediarios de Procrear intentara usurpar viviendas en el emprendimiento maipucino.





Este hecho, que no pasó a mayores porque rápidamente llegaron al lugar algunos de los adjudicatarios y la policía, desató una lluvia de críticas de parte de los municipios afectados contra el organismo nacional que maneja el Procrear. En este caso, los que tomaron la palabra fueron San Martín y Maipú , que nuclean cerca de 900 viviendas aún desocupadas.





"Nosotros no participamos directamente, pero gracias al accionar de la policía y la vigilancia privada estábamos informados y se impidió la usurpación. Hay viviendas que todavía no están terminadas y algunas que sí, pero a pesar de tener adjudicatarios no han sido entregadas", explicó Luis Novillo, director general de Intendencia de Maipú.





El funcionario municipal agregó que desde que se produjo el cambio de mando en la Nación no tuvieron más contacto directo con quienes manejan el Procrear, es decir, con la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Nación.





mas-del-procrear.jpg



Los tres proyectos demorados

En el desarrollo urbanístico de Maipú hay 900 viviendas en total, de las cuales se ha entregado la mitad, pero del otro 50% no hubo más avances luego de que se sortearan y adjudicaran a las familias, algo que debería haber ocurrido en 2017.





En San Martín, en cambio, hay unas 400 casas de las cuales se entregaron 60, y según el intendente Jorge Giménez, "se van dando de a pocas, a medida que las van terminado".





En Mendoza capital las 1.109 viviendas están prácticamente listas, pero todavía resta definir varios detalles importantes, como por ejemplo si algunos dúplex serán vendidos en el mercado inmobiliario, y que Capital revise la lista de adjudicatarios para ver si cumplen con los requisitos económicos que les permitan pagar expensas, impuestos municipales y servicios.





procrear.jpg La obra. En Suipacha y Tiburcio Benegas se levantó el faraónico complejo que tiene 1.109 viviendas. Foto: Luis Amieva / Diario UNO.



Explicaron las demoras en Maipú

En diálogo con Canal 7, el coordinador operativo de Procrear Alejandro Sparacino aseguró que las demoras en el barrio de Maipú se debieron a una idea de agregar entidades de financiamiento que no funcionó, pero que estaba pensado avanzar durante el mes de junio.





"Desde el programa estamos tratando de sumar entidades financieras que den los créditos hipotecarios , porque de esa manera el cliente quedaba en el banco y nosotros sumábamos recursos para nuevos proyectos habitacionales", informó Sparacino.





Sin embargo, por esas demoras, finalmente tomaron la decisión de que durante junio sea el Banco Hipotecario el que convoque a las familias que ganaron el sorteo para que inicien el trámite, es decir, que lleven la documentación que acredite lo que habían declarado en el formulario de inscripción.





"Las familias serán convocadas en el mes de junio por correo electrónico o call center del Banco Hipotecario, que estará dando los turnos para que presenten la documentación".





Por otra parte, apuntó hacia el kirchnerismo asegurando que "hacia finales de la gestión anterior se aceleraron sorteos y las viviendas no estaban aptas. Fue prematuro hacer los sorteos en 2014".





procrear-4.jpg Foto: Luis Amieva / Diario UNO.