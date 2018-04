El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, anunció un nuevo aumento en la tarifa del gas que alcanzará 40% y entrará en vigencia hoy. Ante este desalentador panorama que vienen afrontando las billeteras familiares, sigue tomando fuerza la implementación de sistemas de energía solar, en este caso termotanques. Según los expertos, en Mendoza son cada vez más utilizados y para una familia tipo requiere de una inversión de hasta $25.000.



Mucho se viene hablando y conociendo en el último tiempo sobre la colocación de termotanques y paneles solares para ahorrar energía. Puntualmente, para el consumo de gas son los primeros los que se utilizan y cada vez más en la provincia, para calentar agua y también para darle apoyo a la calefacción.



Alexis Atem, de la empresa Energe, que los fabrica y vende, expresó: "En función de la nueva escala tarifaria, logrando pequeños ahorros es importante porque permite bajar de categoría y al hacerlo es sustancialmente menor el precio de lo que se paga tanto por costo fijo como por metro cúbico consumido".



Además, el propio Atem agregó que en los últimos años han notado un crecimiento importante de pedidos, y que no solamente lo solicitan quienes buscan ahorrar dinero, sino también aquellos que pretenden aportar al cuidado del medio ambiente.



Si bien lo más sencillo sería que lo instalen quienes están construyendo su casa o en proyectos de edificios, en Mendoza el 80% de los que lo piden lo hacen para viviendas ya construidas. También se están colocando en departamentos, para lo cual es necesario un permiso del consorcio para utilizar una porción del terreno de la terraza y luego hacer la conexión.



"Son sistemas sencillos de instalar, que no llevan mantenimiento, y sobre todo que no requieren cambio de hábitos en los usuarios, que no disminuyen el nivel de confort", agregó Atem.



En detalle

Con esta alternativa se puede ahorrar entre 50% y 70% del gas que consume habitualmente una vivienda. La instalación incluye la colocación de un by pass que permite pasarse al sistema de gas convencional cuando no sea suficiente la energía solar para calentar el agua del calefón, pero el ahorro de gas, dicen, es muy significativo.



Los que los tienen y otros que piensan colocarlos

En Mendoza hay muchas personas que ya apostaron a la colocación de paneles y termotanques solares, buscando ahorrar energía y cuidar el medio ambiente.



Una de ellas es Victoria Wohlfeiler (27), quien tiene en su casa un termotanque solar, aunque no desde ahora sino desde hace 20 años. "En su momento no fue por conciencia del cuidado del medio ambiente, sino porque era novedoso. En cuanto al ahorro, vemos que es considerable comparando con otros familiares, que son menos y pagan más".



Victoria agregó que en caso de mudarse colocaría un termotanque solar pensando en la promoción de energías alternativas.



Por otra parte, Cecilia Daniele (50), quien está planeando la construcción de su vivienda en Maipú, está analizando seriamente la posibilidad de incorporar paneles y termotanques solares al proyecto.



"La verdad es que lo estamos analizando y tenemos en cuenta los dos puntos de vista, el del ahorro energético y el del cuidado del medio ambiente por igual", expresó Cecilia.



Hay varias formas de financiarlo

Uno de los aspectos positivos de instalar un termotanque solar es que la inversión se puede financiar de distintas maneras. Si bien es un monto elevado (de $18.000 a $25.000 para familias tipo), se puede pagar con tarjetas de crédito y en diversas cuotas.



Además, hay municipios que se están empezando a sumar a la movida de la energía sustentable, como Godoy Cruz.



La Comuna comandada por Tadeo García Zalazar viene promocionando la energía solar domiciliaria para familias y organizaciones sin fines de lucro, con un programa de financiamiento que está funcionando desde principios de año.



Ya hay unas 10 familias que están en proceso de instalación, y lo necesario para acceder es inscribirse, ya que luego el Municipio los conecta con el financiamiento (banco Superville) a una tasa preferencial, y con el pago de la cuota en la factura.