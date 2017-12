Por la llegada del Papa, calculan que por día pasarán 200 micros hacia Chile

La llegada del papa Francisco a Chile sigue dejando tela para cortar en uno de sus aspectos más preocupantes, como es el cruce de miles de fieles al vecino país. Tal será el incremento de cantidad de personas, que esperan que pasen hasta 200 micros por día, cuando en situaciones normales de verano son apenas la mitad. A pesar de eso, confirmaron que no habrá libertad en los controles a los contingentes de peregrinos.



"Para la venida del Papa, tendremos 20 casillas de manera permanente, con alguna holgura para aumentar más dependiendo de la demanda. Por lo menos 8 ventanillas para buses y duplicaremos los espacios de inspección física, que es muy importante porque esperamos que aumente mucho ese flujo de usuario", informó el jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos (UFP), Reginaldo Flores.



De esta manera esperan poder atender en 24 horas unos 200 colectivos, para lo cual aumentarán también la capacidad de acción del horario nocturno, a pesar de que ya se atiende sin interrupciones. El objetivo es darle a ese espacio de tiempo, mayor fluidez.



Aunque ese aumento se debe exclusivamente a los fieles que viajarán a recibir al Papa, no es una alternativa viable por el momento la de flexibilizar los controles a esos colectivos. "Aunque son cuestiones que podemos estudiar, creemos que con la infraestructura como está podemos dar respuestas adecuadas a todos por igual, sin dificultades", explicó Flores.



Interpol controlará el ingreso

La PDI (Policía de Investigaciones de Chile) forma parte de Interpol, por lo cual comparte los datos de personas requeridas por la Justicia o con mala conducta en sus países de origen.



Para esta oportunidad, Cristian González, subperfecto de la Jefatura Nacional de Extranjería de la PDI, confirmó que habrá personal de Interpol en los controles fronterizos. "Esta contingencia también estará integrada por unidades especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile, búsqueda de personas, antinarcóticos, entre otros".



Se pueden llevar crucifijos

Una de las polémicas de los últimos días era la posibilidad de que en el paso fronterizo no dejaran pasar crucifijos de madera, ya que esta es un producto silvícola de riesgo. Sin embargo, Verónica Echeverri, del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), dijo que no habrá problemas en que pasen.



"Cualquier cosa de madera, como un crucifijo, se tiene que declarar y el inspector lo revisa. Si viene sin corteza ni daños de insectos, no hay problemas. Habitualmente esas maderas reciben un proceso que disminuye los riesgos", cerró la funcionaria chilena.