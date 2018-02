Por fin se implementará a pleno la educación sexual

Antes del 2006, la educación sexual era un hecho fortuito en las escuelas. En algunas instituciones cuyos docentes se preocupaban por contener y acompañar en estos procesos a los alumnos y alumnas había espacio para poner en palabras las dudas, temores y para derribar mitos o deconstruir preconceptos y estereotipos. El punto es que desde octubre de ese año, la Educación Sexual Integral (ESI) se convirtió en ley nacional: la 26.150.



Desde esa fecha, y a pesar de ser de enseñanza obligatoria, no siempre y no en todas las escuelas se ha cumplido.



En Mendoza, según explicó la coordinadora de ESI de la DGE, Griselda Flores, después de 11 años ha concluido la capacitación masiva de docentes y la ley se podrá implementar a pleno.



Se trata de tres educadores por institución: un directivo y 2 maestros o profesores. Ellos son los encargados de que los contenidos lleguen a los alumnos.



Un largo recorrido

Flores explicó que la capacitación que se concluyó a fines de 2017 comenzó en forma incipiente en 2007 y se extendió hasta 2011, pero en principio no era masiva.



En 2012 comenzó la capacitación masiva de educadores, que terminó a fines del anterior ciclo lectivo. Es decir que a partir de este año la ley podrá implementarse a fondo. Que falte personal capacitado ya no será un argumento para que la información no llegue a los estudiantes.



Transversalidad

La funcionaria explicó que la ESI no es una materia en sí misma, sino que se trata de que sus contenidos sean transversales a todas las materias, y a todos los aprendizajes que los chicos realicen en la institución escolar.



Así, cada docente deberá tenerlos en cuenta para incorporarlos en sus programas de estudio, o bien estar abiertos a que los alumnos aborden alguna temática que los preocupe o interese dentro de su espacio curricular.



De todas maneras, está planificado que se realicen al menos tres charlas sobre los temas en los que se centrará la ESI este año.



Buenos resultados

Consultada sobre el cumplimiento de la ley en las escuelas de Mendoza, Flores explicó que desde Nación se realizó una encuesta en escuelas de todo el país, para saber qué, cómo, cuándo y dónde se daban los contenidos.



En Mendoza los resultados fueron buenos: en el 95% de las instituciones se respondió que sí se cumplía la ley 26.150, pero que en algunos años de la primaria y de la secundaria se trabajaba más y mejor el tema que en otros. "La escuela es un espacio privilegiado para lograr esto, no se lo tenemos que dejar librado sólo a la familia y redes sociales. Las posibilidades de acceso a la información la tienen que tener todos los alumnos por igual, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior", manifestó la funcionaria.



Por qué "integral"

La coordinadora describió que contrariamente a una visión biologicista de la educación sexual, es decir, ligada a lo biológico, fisiológico y genital, lo que se busca es que desde los docentes hasta los alumnos comprendan que se ponen en juego otros aspectos, como los afectivos, psicológicos, culturales y éticos de las personas.