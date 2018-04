Por fin el cuadro de José Félix Aldao será traído a Mendoza

Parece que el fraile será rescatado finalmente de los confines del olvido. José Félix Aldao, cura, soldado de San Martín, caudillo emblemático de Cuyo y gobernador de Mendoza, muy posiblemente tenga en poco tiempo su retrato colgado junto a los otros jefes de Gobierno locales, en la Legislatura de Mendoza.



El senador nacional Julio César Cleto Cobos ha avanzado en las gestiones para traer desde el Museo Histórico Nacional, de Buenos Aires, el retrato que realizaron los artistas Carlos Morel y Fernando García del Molino por orden de Juan Manuel de Rosas, cuando el fraile viajó a Buenos Aires para entrevistarse con él en los tiempos en que Aldao presidía la provincia (1841 a 1845).



El cuadro está guardado en un depósito del museo desde 1906 y, por voluntad o por desinterés, nunca el retrato de Aldao estuvo colgado junto al resto de los gobernadores en la Legislatura mendocina.



El olvido había intentado ser subsanado en algunos momentos, pero finalmente nunca se remedió.

A raíz de una serie de notas publicadas por Diario UNO semanas atrás y por intermedio del legislador provincial Juan Carlos Jaliff, el ex gobernador Cobos comenzó a realizar contactos y gestiones.



Primero el senador se reunió con Teresita Anchorena, directora de la Comisión Nacional de Monumentos y Museos de la Nación, y le contó la situación del cuadro.



Anchorena dio el visto bueno y se realizó un pedido formal al Museo Histórico Nacional, desde donde confirmaron que el histórico retrato estaba en depósito, en carácter de "en guarda".



El museo designó una museóloga que junto con la arquitecta Florencia Cárdenas (asesora de Cobos) fueron a analizar la obra para constatar su estado.



Curiosamente en los registros no figuraba el retrato del fraile y detectaron que había algún error en el inventario.



Sin embargo finalmente ubicaron el lugar exacto en donde se encontraba. Pese a todo, el cuadro no pudo ser observado por las expertas debido a que estaba ubicado en un sitio alejado, detrás de otros muchos elementos en guarda.



Por ese motivo la inspección se postergó hasta que lo puedan rescatar de ese "encierro".



La museóloga debe constatar que si se realiza el traslado la obra no sea afectada por cambios de humedad y temperatura, debido a que es una obra histórica y es propiedad de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Nacional.



También se debe definir si el cuadro se cede a Mendoza en carácter de préstamo, en comodato, en guarda o hay que comprarlo, pero se adelantó que lo más probable es que el cuadro sea ubicado en la Legislatura mendocina en carácter de préstamo y que quede allí expuesto indefinidamente, siempre y cuando sea preservado.



Pero antes la solicitud debe ser hecha formalmente por el Gobierno de Mendoza. Lo más lógico es que ese pedido sea firmado por el secretario de Cultura, Diego Gareca, ya que de él depende Patrimonio Histórico, y por el gobernador Alfredo Cornejo.



"Por el momento hay muy buena predisposición y no hemos encontrado ningún freno", dijo Leandro Robert, asesor de Cobos y profesor de Historia, que ha sido motor de parte de estas gestiones.



El personaje maldito que nunca fue reivindicado

"Es un personaje maldito de la historia argentina y de Mendoza, porque nadie lo reivindicó. Los unitarios por ser federal y la versión que dio Sarmiento de él, y los federales, por su condición de fraile apóstata", dijo Jaime Correas, el titular de la Dirección General de Escuelas, quien fue el primero en impulsar un proyecto para que el cuadro original de Aldao venga a Mendoza y sea colgado en su sitio.



"Desde 1906 el cuadro está en el depósito del Museo Histórico Nacional y jamás fue colgado. Creo que el gobernador podría encabezar el pedido de toda la sociedad mendocina para traerlo", sostuvo

"Algo hay que hacer. Soy mendocino y como mendocino tengo un profundo sentido federal y me resulta inaudito que el cuadro original esté en Buenos Aires y no en Mendoza. Nosotros tenemos que dar batalla hasta colgar ese cuadro. San Martín no hubiera colgado una copia y el fraile Aldao tampoco", dijo el titular de la DGE, al referirse a una iniciativa en la que se había propuesto colgar una copia del retrato que está en carácter de reserva en el Archivo Histórico de Mendoza.



Entre Aráoz y Segura

Entre Gregorio Aráoz de Lamadrid, gobernador por pocos y violentos meses de 1841, y Pedro Pascual Segura, que estuvo al mando de la provincia desde febrero de 1845 –luego de un interinato de 20 días de Celedonio de la Cuesta– hasta abril de 1847, allí debería estar Aldao.



Fraile dominico, soldado del Ejército de los Andes, caudillo federal y gobernador de Mendoza, José Félix Aldao tiene una de las vidas más ricas de la historia mendocina y de la nación. El haber sido borrado de esta historia "es un interrogante que hay que analizar desde el punto de vista histórico, político y desde el punto de vista de la venganza ideológica", dijo el doctor en Historia Adolfo Cueto, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.