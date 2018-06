Unos eran legisladores y con el mandato debieron haberse quedado sin trabajo en el Estado, pero milagrosamente apareció un recóndito lugar para cobijarlos en el Gobierno. Otros eran funcionarios del Ejecutivo y lograron colarse en una lista legislativa para extender los cuatro años de gestión con la que asumieron hasta el 2022. Son 14 políticos de Cambiemos que adquirieron la cualidad de reciclarse, la que al parecer es inherente a su misma condición y no ajena a ninguna gestión. A ellos se suma un médico que pretende ser director del Notti y edil a la vez.







Años atrás, cuando se apagaba el gobierno de Francisco Pérez, muchos de sus ministros se apresuraban a encontrar algún refugio dentro del Estado, aunque eso supusiera volver a sus departamentos y recalar como concejales, en aquel momento la oposición se golpeaba el pecho y a la par se rasgaba las vestiduras.







Sin embargo, poco pasó para demostrar que aquel vicio de amparar a los propios y asegurarse así la construcción de poder y el control de determinadas áreas estatales está en el ADN político.





La nominación que hizo el gobernador del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, para ocupar el puesto que deja Alejandro Pérez Hualde en la Suprema Corte obligó a revisar otras áreas estatales y así aparecieron esos "amigos" del poder que seguirán un tiempo más alimentándose del Estado.







enroques 1.jpg







El 1 de mayo, con la asunción de los electos legisladores, se quedaron sin trabajo en la Legislatura los senadores radicales Armando Camerucci, Jorge Palero y Norma Corsino, pero ninguno quedó a la intemperie del Estado. Por sendos decretos, el ex senador fue nombrado gerente del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y la docente tupungatina recaló en la Dirección General de Escuelas como directora de Educación de Gestión Social y Cooperativa.





Palero, por su parte, "aceptó" la propuesta de ser vicepresidente del directorio de la Sociedad de Transporte Mendoza.







Otro de los legisladores que se quedaban sin destino es el abogado Gabriel Balsells Miró, quien terminó siendo propuesto por el gobernador como auditor general de la recientemente creada Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Con el aval del Senado, el ex diputado consiguió un cargo de control clave cuya gestión excede a la del gobernador, ya que tiene mandato por 5 años.







enroques.jpg







En el 2019, cuando Alfredo Cornejo deje la Casa de Gobierno, deberían haberse ido con él algunos funcionarios que, sin embargo, encontraron en la Legislatura un lugar para mantenerse dentro del Estado.







Tal es el caso del ex secretario privado del gobernador, Diego Costarelli, quien se convirtió en senador; es más, ahora preside el bloque oficialista en la Cámara Alta.







A la multifacética Claudia Najul, que en el mismo 2017 dejó de ser senadora provincial para ocupar el cargo de ministra de Salud, tras la renuncia forzada de Rubén Giacchi, y luego se convirtió en diputada nacional, se suma ahora la salida en esa área del jefe de Gabinete, Rodolfo Montero, hermano de la vicegobernadora Laura Montero.







Algo similar ocurrió con los ex diputados Omar Sorroche y Gustavo Villegas. El primero fue beneficiado con la jefatura de Gabinete de la Secretaría de Ambiente, cargo que dejó vacante el renunciante Eduardo Sosa, y para el alvearense Villegas es inminente un nombramiento como consejero del Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI). Tanto es así, que integró la comitiva que viajó con Sergio Marinelli, titular del DGI, a España, para capacitarse, aseguraron oficialmente, antes de acceder a su nuevo cargo.El mismo respaldo legislativo consiguió Jimena Latorre, quien fuera coordinadora del gabinete de Servicios Públicos y se convirtió en directora del EPRE.El mismo camino hizo la ex subsecretaria de Desarrollo Social Marcela Fernández, quien desde el 1 de mayo y hasta el 30 de abril de 2022 será diputada por la tercera sección provincial.El gobernador lo postuló para integrar el directorio de la Fuesmen, cargo que se elige entre votantes del Estado mendocino, la UNCuyo y la Comisión de Energía Nuclear. Así, Montero llegó a ser gerente de esa entidad y su mandato es por 6 años.Sergio Marinelli se convirtió en una pieza clave en la gestión de Cornejo. El ex secretario de Servicios Públicos que recaló en el Departamento General de Irrigación es hoy además el más férreo defensor del fracking para la extracción de hidrocarburos, una de las apuestas más decididas de esta gestión.Gustavo Pinto fue desde el 2006 y tras ganar 3 elecciones seguidas intendente de La Paz por 12 años, hasta que aceptó sumarse a la lista de senadores provinciales que ganó en 2017. En mayo pasó a la Legislatura y dejó en su cargo a Diego Guzmán, quien fue director de Educación y Promoción Social y había asumido como edil apenas 2 días antes siendo elegido presidente del Concejo.