Polémica por una capacitación sobre aborto que dará Salud

Una foto de una convocatoria a una capacitación obligatoria sobre Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que iba a dar el Ministerio de Salud de Mendoza se filtró a través de grupos de whatsapp y redes sociales y Elisabeth Crescitelli, al frente de esa cartera, tuvo que salir a aclarar que se trataba sólo de un borrador, pese a que la cita lleva la firma del subsecretario de Salud, Oscar Sagás.





La inquietud, según explicaron fuentes del ministerio, surgió del área de Salud Reproductiva desde la que querían replicar capacitaciones y jornadas que se habían hecho a nivel nacional e incluir, también, lo que está vigente en la provincia que es la ILE.





La fecha que se había fijado, según la foto de la convocatoria que circuló, era la del 26 de julio y la jornada tenía carácter obligatorio tanto para médicos como para directores de hospitales y también citaba a diferentes direcciones como la de Niñez y Salud Mental.





Sin embargo, luego de que se hiciera pública esta jornada, Crescitelli salió a bajarle el tono y dijo que se trata sólo de un borrador y que no hay una fecha fijada para la charla que se dará.





"De lo único que se habla en la provincia de Mendoza es de lo que está vigente hoy, que es el Código Penal y que por lo tanto estamos hablando de la interrupción legal del embarazo. En cuanto a la capacitación e información, creo que se ha filtrado por alguna red, pero oficialmente estamos viendo la fecha porque también estamos organizando un Consejo Federal de Salud (Cofesa) en la provincia", sostuvo la ministra. El Cofesa se realizará en Mendoza el 9 y 10 de agosto, es decir, después de que se vote en senadores el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.





Crescitelli aclaró que no se trata de estar "a favor o en contra" sino que ellos tienen que velar como funcionarios públicos por hacer cumplir la ley. "Esto es una ley aplicable, estoy hablando del artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal y del caso FAL y por lo tanto reitero, esta capacitación no es obligatoria. Esto fue un primer borrador que se intentó, no es oficial. Nadie está obligado a concurrir", agregó la funcionaria.





Dijo también que se respetará la objeción de conciencia de todos los profesionales. "Esto fue un intento de instaurar una capacitación y por la agenda que tenemos no es prioridad todavía", aclaró Crescitelli.





"Fue un primer borrador y todas las personas tendrán la posibilidad de la objeción de conciencia, no así las instituciones, porque alguien debe hacerse responsable del cumplimiento de la norma, así sea una persona, dos o tres o tengamos que traerlo de otro departamento. Por lo tanto estarán abiertas las capacitaciones y creo que el aprendizaje y el debate enriquecen y no tenemos que entrar en la dicotomía a favor o en contra. Pido respeto por esto porque estamos tratando un tema muy delicado", sostuvo la ministra.





Fuentes del ministerio señalaron que uno de los puntos con los que Crescitelli no estaba de acuerdo en esta jornada es que fuese obligatoria. Ahora, dado que la votación en el Senado es el 8 de agosto y luego será el Cofesa en Mendoza, es probable que las charlas se realicen después, cuando ya se sepa si hay cambios o no en la legislación.