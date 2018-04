Polémica por el remate de 17 troles y 16 colectivos

El aviso oficial se publicó este domingo: el 26 de abril se rematarán 17 troles "en buen estado general de uso" y 16 colectivos de la Sociedad de Transporte Mendoza, además de otras chatarras y más de 6.500 durmientes.





La divulgación no hizo más que confirmar lo que para el FIT es el desguace "del sistema más limpio de transporte", y así salió a cuestionarlo en Twitter el diputado Lautaro Jiménez, quien le aseguró a Diario UNO que harán una presentación en la Legislatura y evalúan también replicarla en la Fiscalía de Estado, junto con otras fuerzas políticas, para frenar la subasta, "porque el aviso dice que son troles que están en uso y porque además desde el Gobierno no han informado qué se va a hacer con lo que se remata ni tampoco cuál es el plan para los recorridos de troles, que deberían estar funcionando desde marzo y actualmente no hay ninguno andando", resaltó.





Embed Escandaloso REMATE de TROLEBUSES. Uno de los daños más brutales y nefastos ejecutados por el Gobierno de @DifusionCornejo. Con mentiras y negociados dejaron a la provincia sin el medio de transporte más limpio y querido por los mendocinos. Ahora quieren negociar con su desguace. pic.twitter.com/7B4WAd45X3 — Lautaro Jimenez (@LautaroJ_PTS) 15 de abril de 2018



Desde el Gobierno, el titular de la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), Leopoldo Cairone, le bajó el tono a la discusión y aseguró que "se trata de unidades que están en desuso desde hace tiempo, son los troles canadienses de 1985. Se puso que están en buenas condiciones de uso, pero para darles otra utilidad, ya que como troles no se pueden usar. De los colectivos sólo 3 podrían funcionar con algunos arreglos, el resto son modelo 2005 a los que ya le hemos dado de baja. La intención del Gobierno es desprenderse de esto que no genera más que gastos y molestias, sobre todo en la zona de Maipú ", indicó el funcionario.





Se trata de 17 troles marca New Flayer, de la partida de máquinas canadienses que compró el ex gobernador Celso Jaque en el 2008, para lo que en ese momento destinó $80 millones. A eso se suman 14 colectivos Volkswagen Marco Polo modelo 2005, 2 micros más marca Materfer modelo 2014, 6.500 durmientes que salieron de la estación de Gutiérrez, en Maipú, y 76 motores de trole, entre chatarras varias.





En los cálculos de Cairone, el remate le aportaría a la STM unos $3 millones "que destinaremos a equipar los talleres de la ex EPTM que estaban vacíos y sin herramientas, y también a aportar algo de dinero para las 5 o 6 duplas del metrotranvía que pronto llegarán hasta Panquehua, en Las Heras ", se esperanzó.





Hace dos años, la por entonces Empresa Provincial de Transporte Mendoza (EPTM) remató 106 troles y 50 micros que desde hacía tiempo se aherrumbraban en un predio. Con aquella subasta se pretendió reunir unos $800.000, un tercio de lo que costaba en ese entonces un trole nuevo, que rondaba los $3 millones.





¿Qué va a pasar con los troles?

Más allá de esta subasta, el cuestionamiento del FIT busca que el Gobierno aclare qué plan tiene para el sistema de troles.





"Con la excusa de las obras viales de Ciudad se retiraron todos los recorridos de los troles y en un tramo fundamental como es el que une Las Heras con Godoy Cruz se los remplazó con unidades motorizadas y lo cedieron a una empresa privada. Lo que intuimos, porque el Gobierno no lo aclara, es que pretenden desguazar todo el sistema con ese mismo fin, porque de otra manera no se entiende que se hayan abandonado en Gutiérrez unidades de las más nuevas. A futuro nos dirán que sale más barato incorporar unidades de metrobus de la empresa del ministro Guillermo Dietrich", disparó Lautaro Jiménez.





Cairone, por su parte, admitió el retraso en el regreso de los troles a Ciudad por la rotura de calles, y aseguró que la intención es que quede la línea Parque, y que se vayan incorporando paulatinamente vehículos híbridos.