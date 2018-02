Podría haber connivencia en varias obras de Ceosa

La consultora Hydrotec ideaba los proyectos, el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) ponía la plata y Construcciones Electromecánicas del Oeste (Ceosa) ejecutaba las obras.

Este mecanismo, que supuestamente existió y que aparenta ser simple, estaría cargado de irregularidades y sería por lo que la Justicia investiga a dos empresas mendocinas, luego de una denuncia penal de la Oficina Anticorrupción (OA).



Esta detectó que la empresa que tiene como titular al empresario Fernando Porretta habría sido beneficiada para ganar millonarias licitaciones, por connivencia, entre otros motivos, según la denuncia. Al menos en dos obras de Catamarca se encontraron pruebas, pero podrían ser más las que presenten inconsistencias, adelantaron desde la investigación.



Ignacio Irigaray, subsecretario de Investigaciones de la OA, habló con radio Nihuil acerca del caso que ya es investigado por la Justicia Federal y la Fiscalía de Estado provincial. "La hipótesis que exponemos en la denuncia y que ponemos en consideración del fiscal y del juez es que habría favorecimiento, por un lado, para esta empresa, que era contratista, y que algunos funcionarios del PROSAP estaban vinculados con una consultora que habría desarrollado alguno de los proyectos que después se ejecutaban", mencionó el funcionario nacional haciendo alusión primero a Ceosa y después, a Hydrotec.



Que las investigaciones preliminares que les sirvieron para la denuncia penal no fueron ocurrencia de la Oficina Anticorrupción, fue uno de los aspectos que destacó Irigaray. Especificaron que hubo dos denuncias –una anónima y otra de identidad reservada– con datos concretos y precisos que terminaron siendo certeros luego de que indagaran los caminos que llevaron a CEOSA a ser la principal beneficiaria por parte del PROSAP en todo el país. Esto, para ejecutar obras entre 2010 y 2015 cuyo monto, en total, superarían los $1.500 millones.



"El favorecimiento se daría tanto en el manejo de la información previa, para que siempre cotizaran más bajo que el resto de los postulantes y además, porque Ceosa ya tenía verificados incumplimientos en certificaciones de avances de obra que, normalmente, hubiera hecho que fuera poco conveniente seleccionarla", detalló Irigaray, asegurando que una auditoría ya indica que hay retraso de obras, y que existen desvíos entre la certificación y lo realizado que van desde el 10% al 30%, que ahora deberán ser ratificados a través de peritajes.



Negociación incompatible con la función pública, defraudación al Estado, enriquecimiento ilícito son algunas de las causas por las que la Justicia ahora debe investigar a partir de inconsistencias puntuales en dos obras de riego en Catamarca. "Son las únicas corroboradas hasta ahora, pero tranquilamente podría haber otras", aseguraron de la OA. Por eso, pidieron en la denuncia que se investigaran todas las obras que vinculan al PROSAP con Ceosa, como una muy costosa que se realizó en Salta, entre otras. "Si hay connivencia en dos obras, hay que investigar todas", dijeron a Diario UNO.



De los datos precisos que fueron recibiendo también rescataron información que daría cuenta de que habría vínculos políticos entre Porretta y funcionarios nacionales de entonces, como es el caso del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Sin embargo, esto no está dentro de la injerencia de la Oficina Anticorrupción.



En el caso de Hydrotec, que se encarga de servicios de consultoría para proyectos hidráulicos e hidroeléctricos y que es la otra empresa mendocina involucrada, el vínculo que surge es tan directo con el PROSAP como con Ceosa. Dentro de ella, aparecen como socios Juan Pablo Sánchez, Diego Fabián y Fernando Gomensoro. Este último –hasta hace unos días era secretario de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación– trabajaba además para el PROSAP y podría ser quien le suministraba la información a Porretta. Es que, según trascendió desde la Oficina Anticorrupción, Gomensoro –fue separado ahora de su cargo– era quien se encargaba de la creación de los proyectos base que servían para la ejecución del proyecto definitivo que la empresa que ganaba debía ejecutar.



De hecho, la OA pudo acceder en un principio a información publicada en la página de Hydrotec que anunciaba 23 proyectos ideados como antecedentes y que 20 de ellos terminaron siendo financiados por el PROSAP. Esto fue borrado de la página, lo que se deduce fue tras tomar conocimiento de que los estaban investigando. También se investigó si Fabián tenía relaciones societarias con Porretta, pero esto último aún no pudo comprobarse.



Desde el Gobierno, Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria de la Nación, manifestó ayer a Nihuil estar al tanto de la investigación y que pusieron toda la información a disposición de la Justicia, pero que esperarán a que esta resuelva para opinar o actuar.