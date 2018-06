Plantaron un árbol en honor a Catherina Gibilaro

Fue en el día del periodista, que se celebra cada 7 de junio.

Los inicios de Gibilaro fueron en la Agencia Télam de Córdoba en 1976, cuando sólo tres mujeres ocupaban esos puestos y Cather era una de ellas. Con 29 años se convirtió en la jefa de la agencia, un logro en su carrera pero no el único.

En 1980 fue enviada a Roma como corresponsal en el Vaticano . "Ahí me toca cubrir la noticia policial más importante de mi vida: el atentado a Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981. A las 17.19. Eso no me lo puedo olvidar aunque quiera", contó en una entrevista que le realizamos tras su jubilación.