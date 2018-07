Planean un censo de armas que empezará por la policía de Mendoza

"En las jurisdicciones donde hay más complicaciones policiales es donde más se extravían armas", lanzó el ministro de Seguridad, Gianni Venier, al anunciar que las 13.000 armas que les pertenecen a los efectivos de la Policía de Mendoza y el Servicio Penitenciario serán las primeras que serán individualizadas en el Registro Provincial de Identificación Balística, si es que esta iniciativa finalmente es aprobada por la Legislatura provincial.





Este registro pretende tener identificadas las mayor cantidad de armas legales posibles, intentando que si estas son robadas o perdidas y pasan a integrar el mercado ilegal, se tenga otra punta de investigación para seguir su derrotero e identificar a quienes comerciaron con ese arma y la identidad de quienes la utilizaron. "Hoy no sabemos nada de eso", dijo Venier.





El censo pretende reunir las huellas que quedan marcadas en cada proyectil después de disparado. Las estrías, para decirlo en criollo. Supuestamente estas marcas son únicas en el cañón de cada arma y se modifica levemente cada 500 disparos, aunque sigue teniendo un patrón casi idéntico.





Lo que persigue el ministerio es que cada arma existente en la provincia sea disparada una vez en un equipo especial y que quede capturado el proyectil, para luego identificarlo y cargar esas huellas en un software, que puede ser consultado cada vez que se detecte un proyectil en un hecho delictivo.





Venier insistió en el concepto de que la policía provincial y los penitenciarios son los tenedores de la mayor cantidad de armas en Mendoza, estimadas en 13.000 y que la pérdida o robo de ellas son casi una segura fuente de provisión de armas de la delincuencia.





El ministro indicó que estos extravíos o robos disminuyeron sensiblemente cuando en 2016 se agravaron las sanciones contra los efectivos que perdieran sus armas y se los obligó a pagar la reposición, monto que hoy ronda los $6.000. Pero no se pudo dar números exactos sobre cuántas armas se "extraviaban" antes y cuántas ahora, aunque una fuente confiable estimó que "no creo que hoy superen las 20 armas anuales".





Venier también dijo que "es llamativo que en las jurisdicciones donde hay más complicaciones policiales, es donde se extravían más armas", dejando entrever que puede existir una vinculación entre delincuencia y policía.





Pese a esto el ministro indicó que la mayoría de delitos con armas son cometidos con pistolas de bajo calibre. "Aparecen muchas más Bagual calibre 22 que 9 milímetros", dijo a modo de ejemplo.





También sostuvo que "es parte de una política de seguridad tratar de tener datos reales" y dijo que "no se sabe ni hay estimaciones sobre qué cantidad de armas ilegales hay en Mendoza. Algunos medios han dicho 22.000, después 24.000, otros 27.000 y hace una semana 50.000, y no tenemos 50.000 hechos con arma de fuego", dijo, pero aseguró que lo cierto es que no hay ningún dato confiable ni posible.





Esperan el financiamiento de la Nación para adquirir el software Si bien se espera que la Legislatura apruebe esta ley para la creación del Registro Provincial de Identificación Balística, también se deberá avanzar sobre acuerdos con el Gobierno nacional para que este facilite financiamiento para adquirir el software necesario para cargar y cotejar estos datos o bien facilite el que ya tiene ya que el costo de este sistema es alto: U$S1.500.000. Sin embargo, Venier dijo que los datos podrán ir cargándose en un sistema provisorio y además informó que ya se han adquirido los sistemas para tomar las muestras balísticas, por lo que se desembolsó unos $500.000 por licitación pública.





El registro ayudará a tener una "historia" de cada arma registrada allí, aunque no habrá ninguna de aquellas que ya son ilegales.

Pese a todo, una información del Ministerio de Seguridad indica que en esta gestión se han logrado secuestrar un total de 7.000 armas de todo tipo que eran usadas para delinquir.





13 mil son, aproximadamente, las armas con que cuenta la Policía de Mendoza y los que se desempeñan en el Servicio Penitenciario