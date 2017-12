Pirotecnia: la Justicia dejó en pie la prohibición de venta

Tras una suerte de efecto contagio de seis comunas de Mendoza que prohibieron la venta de pirotecnia para las Fiestas, los empresarios presentaron recursos de amparo en la Justicia para que los municipios den marcha atrás con las medidas que son consideradas ilegales por los vendedores. Sin embargo, los tribunales se expidieron contra los empresarios y seguirán sin vender, al menos para Nochebuena.



Matías Abraham, de fuegos artificiales Big Bang, contó que presentaron los amparos en juzgados de primera instancia y que les respondieron, en dos párrafos, que no había motivos para poner una medida cautelar.



"Tendríamos que ir a segunda instancia, pero nosotros ya no tenemos ninguna expectativa comercial porque la temporada son 15 días nada más", afirmó el empresario. Dijo que directamente para Navidad los dejaron fuera de la actividad y anticipó que él, en su empresa, tendrá que despedir a 20 trabajadores.

"La cautelar era para que nos dejaran vender, son para medidas intempestivas y esto fue así porque nos prohibieron cuando ya estaba la actividad", afirmó Abraham.



Recordó que en el Gran Mendoza el único departamento que no prohibió la venta fue Guaymallén y que si bien Las Heras tampoco dio ninguna ordenanza restrictiva, no habilitaron a ningún local. "En Las Heras y Maipú los comerciantes pagaron las tasas y los aforos y después les dijeron que no iban a poder trabajar, pero la plata que ya habían abonado no se las devolvieron", agregó.



"Es una pena porque va a quedar mucha gente afuera. Además la actividad genera mucho empleo indirecto, las imprentas que hacen los factureros, los impuestos que pagamos, los permisos de los camiones", explicó Abraham. Contó que los recibieron en el Ministerio de Seguridad y también el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance. "Planteamos la inseguridad jurídica y que estaban los permisos pagados pero nos dijeron que ellos no tenían mucho por hacer", dijo.