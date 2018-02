Pide reencontrarse con su hija luego de siete meses

Siete meses de espera lleva un padre para reencontrarse con su hija. A pesar de contar con la tenencia y el cuidado de la niña, la madre se la llevó a Buenos Aires el año pasado y no volvió a verla. La acusada está a la orden del día para ser detenida y acumula 18 denuncias en su perjuicio.





Recorriendo juzgados, haciendo denuncias y hablando con distintos fiscales. Así han sido los últimos meses de Cristian, un trabajador del Palacio de Justicia que el 2 de agosto pasado volvió de un viaje de Chile y se encontró con su casa vacía por un robo. La pérdida material sería lo de menos para él, si no fuera porque desde ese hecho no pudo ver más a su hija, ya que su ex pareja –acusada del robo– viajó con la nena a Buenos Aires y él perdió todo tipo de contacto.





"Regresé de Chile y me enteré de que me vació la casa. Me sacaron desde los electrodomésticos hasta la grifería. Fue ella y cuatro personas más, llegaron en un auto y en un camión. Me lo dijeron mis vecinos y mi familia", comenta Cristian. El hecho sucedió en una vivienda del barrio SOEM, de Las Heras , y la acusada –su ex pareja, María Celeste Fagani– vivía enfrente.





Esa no es la única causa penal que esta mujer (ex policía) tiene. En la Oficina Fiscal 5 hay expedientes a su nombre por coacciones, desobediencia, amenazas, impedimento de contacto y lesiones leves dolosas. En total, suma 18 acusaciones.





"La denunciamos porque una vez me lesionó con una tijera. A mi mamá también la atacó en una oportunidad en que fue a buscar a mi hija", agregó Cristian.





Más allá de las causas en contra de ella, Cristian lo que busca es reencontrarse con su hija, Luna Jazmín García, de 2 años y 4 meses.





"Un día la fue a buscar a la guardería y de ahí no la vi más. No me atiende el teléfono y me llama de diferentes números. Está en Buenos Aires con el padre", aseguró desesperado el papá de Jazmín.





A Cristian le ha llegado el dato de que está en la localidad bonaerense de Luján, precisamente en una casa de la calle 25 de Mayo. La sospechosa es oriunda de ese lugar y allí estaría con su progenitor.





"Me extorsiona con mi hija"

Los meses para este hombre pasaban y si bien su preocupación crecía día a día, entró en pánico cuando recibió mensajes de ella diciéndole que podía hacer daño a la niña. "Me dijo que si no le daba 6.000 pesos me mata a mi hija, que la voy a ver en pedacitos. Tengo miedo, me llama y escucho llorar a mi hija. Sé que la nena tiene moretones, allá tiene denuncias por maltrato".





"Nosotros no teníamos discusiones, no sé qué pasó con nuestra relación. A ella la sacaron de la Policía, dicen que tiene esquizofrenia y bipolaridad", sostiene el denunciante.





Cristian, por último, les pide a las autoridades locales que reactiven el caso, ya que la mujer está localizada y sólo restaría detenerla para que él pueda volver a estar con su hija. "La fiscal Virginia Rumbo, los fiscales Andreoni y Sidoti, la jueza de Familia Roxana Tano Difabio, todos están al tanto del tema. Voy a llegar hasta la Procuración si hace falta. No sé qué pasa. Le pido a la gente que mire las fotos, si las ven en algún lado que le avisen a la policía".





Pedido para encontrar a Jazmín

En la Fiscalía de Homicidios de la provincia está vigente el expediente del caso de esta menor, por lo que su padre pide difundir su fotografía para quien la vea, pueda colaborar con su situación.





"Están las pruebas, las denuncias y ella está a la orden del día. Tienen que actuar y traer a esta mujer. A mi nena la espera su familia acá" (Cristian, el padre de la nena).





La mujer se defiende en Facebook

Con su búsqueda y algunos contactos que ha logrado establecer, Cristian pudo saber que su ex y su hija están viviendo en Luján de Buenos Aires. Precisamente, en la casa del padre de la mujer.

Desde allí, María Celeste Fagani ha mantenido contacto con los familiares y allegados de Cristian, aunque no en buenos términos.

En su cuenta de Facebook se cruza con varias personas por el tema y escribe mensajes dedicados al padre de la niña.

En esas publicaciones lo responsabiliza al hombre de la mala relación en la que se encuentran y de que durante estos meses no haya tenido contacto con su hija.

"Yo no le respondo nada, no me conviene pelearme con ella. Sólo quiero volver a ver a mi hija, no me importa lo material que perdí ni lo que haga la Justicia con ella", explicó Cristian.

"A Jazmín la esperan sus hermanos, sus primos y los abuelos. Acá va a estar mejor", cerró.





