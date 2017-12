Pelea por el Atuel: fijarán un caudal mínimo en 30 días

Después de que la Corte Suprema de Justicia dio la orden de terminar con las peleas entre Mendoza y La Pampa por el caudal del río Atuel, había que comenzar a transitar un camino de entendimiento que no era nada. Y no lo era por una cuestión de lógica: Mendoza no puede ni garantizar el agua para sus propios productores, difícilmente pueda acceder a ese caudal La Pampa.



"Para esto hay que hacer obras, no hay otro camino", anunció el gobernador Alfredo Cornejo.



En este sentido, las partes acordaron que en 30 días hábiles fijarán un caudal mínimo para ambas provincias –el 15 de febrero deberá estar listo–, mientras tienen hasta el 29 de junio para realizar un plan de obras que será financiado con fondos de las tres entidades que conforman este acuerdo: el Gobierno nacional, el de La Pampa y el de Mendoza.



Para trabajar sobre esta problemática se ha pedido la reorganización del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI). Se pretende que el remozado comité se reúna tres veces antes de la fecha fijada para determinar el caudal y desde allí se aporten los datos técnicos para establecerlo.



Instalado en Buenos Aires, Cornejo ha manejado la situación poniéndose de acuerdo directamente con el gobernador de la Pampa, Carlos Verna, con respecto a los plazos y condiciones del convenio.



"En principio, sí o sí hay que respetar las fechas programadas. Pero sinceramente creemos que para tener más agua, hay que hacer nuevas normas. Ese es el espíritu y el concepto en el que estamos trabajando junto a la Fiscalía de Estado y al Departamento General de Irrigación", comentó el mandatario mendocino a la salida de la reunión entre las dos provincias y la administración de Mauricio Macri.



A continuación, Cornejo tuvo algunas duras críticas hacia el Gobierno de la vecina provincia. "La inflexibilidad permanente de La Pampa por querer tener un caudal de agua que no podemos aportarle (ya que no lo tenemos), sólo puede garantizarse haciendo obras que permitan que esta provincia obtenga el caudal deseado. Y eso es lo que hemos expresado en la Corte, al CIAI, al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al gobernador de La Pampa", sostuvo, y ratificó los pasos a seguir durante los 30 días hábiles en los que se espera fijar el caudal para cada provincia.



"Paralelamente y en forma coordinada realizaremos un plan de obras, financiada por las tres jurisdicciones, que permitan garantizar el agua para el Sur de Mendoza y para La Pampa", manifestó Cornejo desde Buenos Aires.



Los plazos

Al respecto de cuál va a ser el método para cumplir con los términos previstos, el ministro de Gobierno de la provincia, Dalmiro Garay, aseguró que para determinar esto es fundamental la presencia del CIAI, que pretende reunirse tres veces antes de que se venza el plazo de febrero.



La reunión se iba a realizar ayer, pero no se pudo concretar porque La Pampa no llevó a sus miembros designados. "Mendoza había organizado la reunión del CIAI para hoy –por ayer– por eso había llevado a Buenos Aires a los miembros designados para integrar esa entidad, pero faltaron los representantes pampeanos", dijo Garay.



Sin embargo, Garay adelantó que "se fijó en 48 horas la próxima reunión, el jueves en la mañana en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y se van a designar por provincia, una comisión más chica, de 4 representantes".



La idea es poder llegar a un consenso para fijar el caudal mínimo, esto antes del 14 de febrero, y para fines de junio el plan de obras.



"Las partes nos hemos puesto de acuerdo en los plazos y la idea es hacer tres reuniones del CIAI antes de los 30 días hábiles y que esta comisión más chica aporte ideas y propuestas para llegar a los consensos", finalizó Garay.