Para los radicales, Marcos Niven es un opositor más

El presidente del bloque de senadores provinciales de la Unión Cívica Radical, Diego Costarelli, cuestionó ayer duramente a Marcos Niven, el dirigente del sector más tradicionalista del Partido Demócrata, quien admitió un acercamiento con Julio Cobos , un posible candidato a suceder a Alfredo Cornejo





Costarelli, que fue secretario privado del actual gobernador, refutó los dichos de Niven, a quien acusó directamente de actuar como opositor dentro del frente Cambia Mendoza, por el que el actual presidente del PD llegó a la Legislatura.





cobos-niven.jpg 2003. Cobos y Niven estuvieron a punto de ir juntos a las elecciones. Pero no ocurrió.



"Niven dice que habla con Julio Cobos y con Omar De Marchi. No tiene que hablar con nadie fuera del frente, porque tanto De Marchi como Cobos pertenecen a Cambia Mendoza", dijo el senador radical.





"Él está concentrado en buscar lugares en las listas y nosotros en desarrollar el programa de gobierno que nos comprometimos. En la Legislatura tenemos que debatir el Código Contravencional, el de Familia, el Laboral, el proyecto del Perilago", añadió Costarelli.





"Él formó y forma parte del frente, y si no, que sea claro y lo diga", agregó en tono crítico.





Y siguió con más dureza aún: "Desde que implementamos el ítem aula en adelante la relación con Niven ha sido un calvario. Hay que considerarlo como a cualquier legislador de la oposición".





Munición gruesa

Las siguientes fueron otras definiciones de Costarelli sobre Niven.





"Está concentrado en ver cómo hace en el 2019. Tiene una gran incomodidad con este gobierno, pero no considera que fue este frente el que le dio la banca. Si hubiera sido por él solo, el PD no tendría ni siquiera ese lugar".





"Niven no se concentra en ver cómo los mendocinos podemos estar mejor. No propone nada. Sólo se ocupa de tener dividido el partido. Además no toma decisiones propias, es un títere de Carlos Balter".





"Él está concentrado en renovar su banca, y en armarse alguna estructura a ver a quién se la ofrece".





"Nunca jugó bien con el frente, no fue propositivo, no estaba de acuerdo con nada, se encerró en la dupla con Balter".





"Busca siempre estar en los medios. Que le roguemos. Nosotros tampoco hemos intentado hablar con él, porque no se preocupa en gestionar. Reunirse con Niven y el grupo que él representa es como quedar de acuerdo con gente para ir a comer y después todos bailan. No se concentran en el proyecto de Cambia Mendoza".





También desde otro sector demócrata hubo críticas a Niven. Josefina Canale, presidenta del Instituto de Juegos y Casino lo hizo a través de Twitter, a lo que se sumó el presidente de la Juventud Radical, Mauricio Pinti.