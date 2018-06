Para los choferes de taxis Uber es competencia desleal

El debate sobre el uso de las plataformas electrónicas para el trasporte ya se instaló en Mendoza , desde el momento en que el poder Ejecutivo envió el proyecto de ley a Diputados para que sea la Legislatura el ámbito donde se discuta este tema que genera tanto temor en los propietarios de taxis y remises y preocupación en los propios conductores.





Desde el gremio de los choferes ponen ciertos reparos en la llegada de Uber , porque consideran que se les planteará una competencia desleal, según lo expresó Osvaldo Llanos, secretario general del Sindicato Obreros de Taxis.





"La plataforma electrónica para mí está disfrazada, porque es un servicio de transporte, ya que encubiertamente estás trasladando gente. Entonces, si van a querer a Uber en la provincia, que lo nombren como empresa o medio de transporte, que pague lo que corresponda y, como mínimo, que por cada auto que tenga haya un trabajador en relación de dependencia", manifestó Llanos.





Además les envió un mensaje a los propietarios de taxis, ya que considera que no realizaron la inversión necesaria y ahora se pagan las consecuencias. "A los empresarios se los vengo anticipando desde el 2014, pero ellos duermen en la hamaca paraguaya. Realmente no tienen una visión de futuro. Usan el taxi para blanquear plata, porque tampoco tributan el dinero que realmente recaudan", sostuvo el representante del gremio de los choferes.





taxi.jpg Competencia. Los taxistas están preocupados con la posible llegada de Uber. Foto: Fernando Martínez / Diario UNO.



Con el aval del Gobierno para que Uber o cualquier otra plataforma electrónica de transporte se aplique en Mendoza, se plantea un escenario de disputas de intereses, donde de un lado estarán los dueños de taxis y remises, en el otro los trabajadores y en el medio los usuarios.





Sobre lo que puede llegar a ocurrir, Llanos manifestó: "Nosotros no queremos el desastre, lo que queremos es que esto sea armonioso y que tengamos un crecimiento. Yo haría una reforma a la ley y lo nombraría como empresa de transporte. Que esté la plataforma electrónica, pero que lo hagan con todos los coches que están habilitados. Si no, Uber va a competir conmigo de manera desleal, porque va a poner el precio más bajo porque no va a pagar nada".





"Ahora me llaman de todos lados los empresarios, pero yo se los anticipé y les digo: prepárense para la lucha", alertó el secretario general del gremio de los choferes de taxis.





También puso foco en que la ilegalidad o los taxis y remises truchos es su principal lucha desde el gremio. "Lo que nosotros venimos combatiendo es el transporte ilegal, y con Uber me están ofreciendo la ilegalidad. En el tema del los truchos, lo que buscamos es que esa gente gane la licitación, y si se anota y tiene, por ejemplo, 200 licencias, quiere decir que va a tener 400 choferes. Que sea con reglas claras, con un cierto control, y el que lo tiene que tener es el Estado", dijo.





Si bien manifestó la preocupación que tienen los trabajadores, explicó que "nosotros no vamos a tener problema, porque si no trabajamos con Uber trabajamos con Pedro o con Juan. Si estos tipos (por los empresarios) no ven la posibilidad de seguir creciendo están en problemas".