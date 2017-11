Para hacer snowboard, cruzó de Canadá a Mendoza en bici

"Yo salí de Canadá en octubre de 2014. Llevo tres años viajando. Entré a Mendoza desde Santiago por el paso Los Libertadores. Mi sueño, por el que hice el viaje, era hacer snowboard en Chile, donde estuve los últimos dos meses", expresó Jaryd Adair (29), un canadiense que cruzó el continente a bordo de su bicicleta.



Dos mudas de ropa liviana, una bolsa de dormir, una carpa, sus materiales para pintar y una cocinita, es todo lo que viene cargando Jaryd desde que partió de Calgary, ciudad donde vive en Canadá.



"Salí pensando que en 8 meses iba a estar en Chile, pero en ese tiempo llegué a Nicaragua", aseguró Jaryd, quien cruzó Estados Unidos por la costa Californiana, México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, entre otros países, antes de llegar a Mendoza.



Su sueño era hacer snowboard en Chile, pero no tenía la plata suficiente, por lo que decidió subirse a su bicicleta (la misma que tiene actualmente) y emprender el viaje, incluso sin saber hablar en castellano.



"A mis padres les daba miedo que saliera con poca plata, en bici, que pasara por México. Yo sabía que había problemas, pero mi sueño era más grande", continuó relatando el joven.





jaryd adair.jpg

jaryd adair 4.jpg

El mal cálculo respecto al tiempo que le llevaría llegar a Chile tuvo un factor determinante, y es que por cada país que pasaba debía juntar dinero para seguir. Así, estuvo casi 8 meses en Colombia, otros tantos en Perú, y lo mismo en Centroamérica.Su trabajo es de artista, pintando murales y vendiendo (a colaboración) sus postales pintadas a mano. Además, por dos meses trabajó en un Catamarán en la costa de Panamá.Aunque gran parte del viaje la hizo solo, en el trayecto de Nicaragua hasta Colombia (un año) estuvo acompañado por un amigo y durante otros tres meses, de Perú a Bolivia, por una chica que conoció viajando."Fue un cambio grande porque cuando vas acompañado hacés menos kilómetros por día", explicó Jaryd, que añadió que sólo hacía aproximadamente 100 kilómetros por día, en cuatro horas de pedaleo. En casos de montaña, como Perú, el promedio era de 60 a 80 kilómetros, en 10 o 12 horas diarias.Hace tres meses, y después de cruzar Chile por el desierto de Atacama, Viña del Mar y Valparaíso, llegó a Santiago, donde subió la montaña Farellones y cumplió su sueño de hacer snowboard por 2 meses. Después de eso, se vino a Mendoza, a la casa de dos jóvenes que sin conocerlo lo hospedaron un par de semanas.Aunque no lo tenía pensado, ahora tiene decidido llegar hasta Ushuaia, y ya se trazó la ruta. "Ahora voy hacia el Sur hasta la frontera con Pucón, ahí voy por el parque Pumalín, de allá a San Martín de Los Andes, Bariloche, Puerto Montt, carretera Austral y hasta Ushuaia. Necesito ir haciendo ese zigzag porque a mí me gusta la carretera", explicó Jaryd.Una vez en Ushuaia, a donde quiere llegar antes de Navidad, volverá hacia su país y, aunque suene gracioso, no sabe si hacerlo en avión porque 30 horas le parecen demasiado tiempo viajando.