Para el Sute, el acatamiento al paro fue del 40 por ciento

El titular del gremio docente Sute, Sebastián Henríquez, aseguró que el paro de este lunes tuvo un acatamiento de entre el 35 y 40 por ciento, aunque resaltó que no fue más grande por el miedo al descuento causado por el ítem aula.

Henríquez, que estuvo en una protesta hecha afuera de la escuela Olázabal de Luján, donde fue el acto de inicio del ciclo lectivo, se diferenció de los porcentajes dados por el gobierno, que hablaban de un acatamiento menor el diez por ciento.

"Es un paro mucho más alto de lo que le gustaría al gobierno, quienes no adhirieron ha sido por el descuento y no porque no estén de acuerdo", manifestó.

Se espera que entre este lunes y martes, el gobernador Alfredo Cornejo firme el decreto para que el aumento salga por decreto.