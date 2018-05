Pagarán $166 millones de ítem zona a 8.793 docentes

escuelas.jpg

Con la constitucionalidad del ítem aula bajo el brazo, luego del fallo unánime de la Suprema Corte, en la Dirección General de Escuelas ahora buscan acelerar el pago del pospuesto ítem zona, que se adeuda desde el 2008, e imprimirle fuertes cambios a ese adicional. Esta semana 8.793 docentes –entre activos y jubilados– percibirán en total $166 millones.Entretanto junto con la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) definen nuevos criterios para modificar el porcentaje de zona de distintas escuelas de la provincia. Ahora se contemplará, por ejemplo, que si el colegio está en una zona urbano marginal se le otorgue 50% de zona, para estimular a los docentes a sumarse a esas instituciones."La semana que viene se va a terminar de pagar el ítem zona a 8.793 docentes que en total cobrarán $166 millones y con eso el Estado ya habrá saldado $420 millones en este concepto, que es el total de los reclamos administrativos de 17.000 docentes. Sólo restaría establecer un acuerdo con 1.500 docentes más que hicieron el reclamo por la vía judicial", detalló Gabriel Sciola, subsecretario de Administración de la DGE.Los reclamos a los que alude, en la gran mayoría de los casos, datan del año 2008 luego de que el ex ministro de Educación Carlos López Puelles creó por ejemplo algunos CENS que funcionaban en escuelas que tenían zona pero no les atribuyó ese reconocimiento a las nuevas instituciones. Amén de eso, luego firmó la resolución reconociéndoles la deuda de zona a esos docentes, pero eso no se pagó. Eso provocó que los educadores que ingresaron a 190 escuelas implicadas exigieran ese ítem que no percibían."El retraso era tal que muchos de ellos hasta lo daban por perdido. Hay que decir que los montos eran variables, pero entre quienes cobraron hubo 11 docentes que percibieron más de $1 millón y un 80% de quienes reclamaban percibieron más de $200.000", ejemplificó Sciola, y acotó que la pirámide de los demandantes terminaba con educadores que cobraron unos $5.000.El ítem zona data de 1983, cuando se definió el estatuto docente. En aquel momento, hace 35 años, la zona se definía por la distancia que existía entre el instituto de formación docente, que en su mayoría se concentraba en el Gran Mendoza, y la escuela. Por eso colegios de los departamentos más alejados tenían más porcentaje de zona, con la idea de tentarlos a viajar a esos lugares."Eso es lo que va a cambiar ahora, con la ley 9.031 que se sancionó el año pasado, incorporando el criterio de urbano marginalidad. Ahora la DEIE está haciendo un relevamiento para definir el perfil urbano marginal de ciertas escuelas. Toma como parámetros que cuente por ejemplo con los servicios básicos, contempla las situaciones de inseguridad, el tipo de construcción del barrio y hasta la distancia de las paradas de colectivo, por citar algunos", precisó Sciola, y aseguró "que esos datos serán evaluados luego por la comisión mixta integrada por personal del SUTE. Hay mucho por cambiar. Hoy una escuela del bario La Favorita no tiene zona, y con este esquema arranca con un 50% de zona".